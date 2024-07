Los Juegos Olímpicos de París 2024 continúan generando diversas polémicas conforme pasan los días de actividades, y ahora, surge un escándalo más.

Y es que una atleta rompió el silencio y acusó a los federativos de su comité por un error que le impedirá competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde era favorita para ganar una medalla.

De acuerdo a la información que surge desde la capital de Francia, los federativos olvidaron inscribir a la atleta para que pudiera competir en la justa del verano.

¿Quién es la atleta que no podrá competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 porque no la inscribieron?

Una atleta denunció que los directivos de la federación de su país no la inscribieron en la lista correspondiente para poder competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lo que más le pesa a esta atleta es que es una de las favoritas para ganar una medalla, pero por culpa de su misma federación, se irá con las manos vacías de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La atleta de quien estamos hablando es Favour Ofili, velocista de Nigeria que iba a competir en los 100m planos, donde era de las favoritas para colgarse una presea y subir al podio de la justa del verano.

“Con gran pesar me acaban de decir que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Clasifiqué, pero los de la AFN y del NOC no lograron inscribirme. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?”, escribió en su cuenta de X.

Agenda de México en los Juegos Olímpicos 2024

Continúa la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y este miércoles hay una alta probabilidad de medalla para nuestro país.

Agenda de los mexicanos para el 31 de julio: