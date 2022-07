Checo Pérez tuvo gran culpa del choque por el que tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria, al menos así lo consideran en un parte de Red Bull.

Fue Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, quien señaló que Checo Pérez tuvo gran responsabilidad en el incidente, pues ya le habían advertido que no hiciera algo arriesgado.

Señaló que el mexicano hizo un movimiento innecesario en una zona en la que, por antecedentes en la escudería, siempre se les ha complicado.

“Dijimos antes de la salida que no podíamos hacerlo por el exterior de esta curva. Eso fue lamentablemente innecesario. Desafortunadamente nuestro historial de adelantar a Mercedes por el exterior en la curva 4 no ha sido particularmente bueno”

Por otra parte, el jefe de Red Bull, Christian Horner, salió a defender a Checo Pérez luego del choque que tuvo con George Russell en el Gran Premio de Austria.

El británico señaló que fue “decepcionante” que Checo no pudiera terminar la carrera y lamentó que el piloto de Mercedes no le diera el suficiente espacio.

“Fue una pena porque Checo estaba claramente por delante (...) Es una curva complicada y vemos muchos incidentes en el exterior. Es una pena que no le hayan dado más espacio”, dijo.

Checo Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria en la vuelta 27, pues el RB2018 no resistió tras el choque que sufrió con George Russell.

Después de que Checo Pérez lamentara lo hecho por George Russell, el piloto británico de Mercedes salió a dar su versión del incidente en el Red Bull Ring.

George Russell aceptó que cometió un error, que al final le costó la carrera el piloto mexicano, con quien se disculpó al finalizar el Gran Premio de Austria.

“Vi el video y creo que es difícil. Es decir, al principio hay monplazas por todas partes y Checo hizo un movimiento audaz, saliendo así. Lo había hecho con Valtteri (Bottas), que se quedó encima del bordillo para no chocar, que es exactamente lo que traté de hacer, pero con Carlos (Sainz) delante, no había mucho para frenar y girar el coche, no había adónde ir. Me disculpé obviamente al terminar la carrera”

George Russell. Piloto Mercedes