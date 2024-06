En una reciente entrevista, Emilio Azcárraga, dueño del Club América, ha expresado su malestar por la forma en que Jaime Lozano no incluyó a Henry Martín en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa América 2024.

Las destacadas temporadas de Henry Martín con el Club América han sido evidentes, siendo uno de los delanteros más efectivos de la Liga MX. Esta exclusión ha provocado dudas sobre los criterios de selección utilizados por Jaime Lozano y desató una fuerte declaración por parte de Emilio Azcárraga.

El ambiente de la selección ha estado marcado por la polémica desde el anuncio de la lista de convocados y ahora la Selección Mexicana está al borde de la eliminación en el torneo continental.

¿Que dijo Emilio Azcárraga sobre la decisión de Jaime Lozano de no convocar a Henry Martín?

En una reciente entrevista para Caliente TV, Emilio Azcárraga expresó su descontento no por la decisión de Jaime Lozano de no convocar a Henry Martín a la Selección Mexicana para la Copa América, sino por la manera en que se le informó al jugador.

Emilio Azcárraga afirmó: “Yo no tengo bronca de que lleven a mis jugadores o no los lleven. A mí lo que me molestó, en el caso de Henry (Martín), fue la forma, que no la voy a contar, pero la manera en la que le dijeron que no iba a ir, no fue la correcta”.

Azcárraga también reconoció la libertad de Jaime Lozano para experimentar con otros jugadores, siempre y cuando se maneje de manera adecuada. “(Jaime Lozano) puede decidir si quiere experimentar con otro jugador que no sea Henry, está bien, pero no la forma de decirlo,” enfatizó el dueño del Club América.

Mientras tanto, Henry Martín se prepara para continuar su carrera con el Club América, a la espera de futuras oportunidades con la Selección Mexicana.

El Patrón @eazcarraga cuenta que se encabrono con la comunicación que tuvieron con @HenryMartinM:



“Me molestó la forma en que le dijeron a Henry Martín que no lo iban a llevar a Copa América”🦅👀@somoscalientetv pic.twitter.com/BlQpwm4668 — Luis Ernesto BICAMPEON🦅🏆 (@LuisErnestoP95) June 28, 2024

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano?

Luego de las fuertes declaraciones de Emilio Azcárraga hacia Jaime Lozano y la forma en que dejó fuera de la Copa América a Henry Martín, la Selección Mexicana cerrará la fase de grupos ante Ecuador.

La Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano se prepara para su próximo partido en la Copa América 2024 frente a Ecuador, programado para el domingo 30 de junio del 2024 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.