El partido de Rayados Monterrey vs Inter Miami dio mucho de qué hablar pues a pesar de que pasaron sobre de Lionel Messi, el jugador Jordi Alba, tras varias calentadas que tuvo con los Rayados, fue expulsado y fue captado haciendo berrinche.

Jordi Alba fue expulsado en los últimos momentos del partido, donde los Rayados de Monterrey ya habían goleado 3-1 al Inter Miami de Lionel Messi en los cuartos de final de la Concachampions.

El partido se puso caliente cuando expulsaron a Jordi Alba pues este se dijo de palabras con el árbitro y fue grabado haciendo un brutal berrinche ya que no quiso hacerle caso a las autoridades de que se retirara.

Jordi Alba haciendo berrinche en Rayados Monterrey vs Inter Miami

El jugador del Inter Miami, Jordi Alba, demostró una terrible actitud pues fue captado haciendo berrinche en el partido de Rayados Monterrey vs Inter Miami en la Concachampions.

Tras haber sido expulsado por el árbitro, el jugador Jordi Alba no supo manejar su enojo ya que no quería retirarse del partido como se lo indicaron varias veces los Comisionados de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte.

De acuerdo con ellos, no está permitido que los jugadores permanezcan en el lugar pero a Jordi Alba pareció importarle poco pues ignoró sus órdenes y dijo que no se iba a ir.

“No me voy a ir, que no me voy a ir te he dicho, no me voy a ir” repitió Jordi Alba.

Este polémico momento quedó capturado en video y los fans lo tacharon de soberbio por desobedecer las reglas cuando el resultado ya era más que obvio y ya no podía hacer nada al respecto.

Lamentable que no respeten a los comisionados de @TheChampions.



“No me voy a ir” Jordi Alba pic.twitter.com/Gwxes5zylj — Black Mamba (@MambaEsquivel) April 12, 2024

¿La Concacaf perdonará a Jordi Alba?

Tras el polémico berrinche de Jordi Alba en el partido de Rayados Monterrey vs Inter Miami, la Concacaf no se ha pronunciado al respecto sobre la violación al reglamento que cometió al no querer irse del partido.

A pesar de que las autoridades le pidieron varias veces de manera amable a Jordi Alba que se retirara del lugar, este no hizo caso y se quedó viendo el partido en el túnel de los vestidores.

Por lo que, la mayoría de los fans han pedido que le den una sanción y un buen escarmiento al jugador del Inter Miami, pero por lo visto, la Concacaf no se molestará en hacerlo.