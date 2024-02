Guillermo Martínez aprovechó el micrófono de la prensa para elogiar a Hugo Sánchez, histórico de Pumas, y comentar que es un ejemplo a seguir.

El Memote Martínez llegó a Pumas en la temporada actual, Clausura 2024, después de destacar en Puebla, supliendo la salida de Juan Dinenno, delantero que dejó un buen número de goles con la institución universitaria.

Guillermo no tuvo un inicio fácil, la afición de los Pumas no termina por encariñarse con él. Sin embargo, el delantero parece seguro de sus cualidades y sobre que dejará huella con los de la UNAM.

A pesar de las críticas, El Memote ha respondido en la cancha. Siendo titular en todos los encuentros, lleva 4 goles en 8 partidos, un promedio de .5 goles por partido. Parece que para Gustavo Lema es un jugador inamovible.

¿Guillermo Martínez siente presión en portar la ‘9′ de Pumas?

A Guillermo Martínez, en conferencia de prensa, le preguntaron si sentía presión en llevar la ‘9′ de Pumas. Esto debido al hueco que dejó Dinenno. El Memote se mostró seguro y contestó: “presión no, no me siento presionado en lo absoluto. Yo vine aquí para marcar mi propia historia.”

También, Guillermo Martínez habló sobre el ‘zapato vacío’ que dejó Dinenno, sin embargo comentó que no fue el único delantero de Pumas en hacer historia; “está también el mejor mexicano de la historia: Hugo Sánchez”, y agregó que Hugol también comenzó desde cero.

“Lo importante es la confianza, la tengo del técnico, de mis compañeros y eso es lo que importa, para que pueda hacer historia en este club”, finalizó Guillermo Martínez.

¿Qué le espera a Pumas en el calendario?

A Pumas le espera un calendario difícil, es por eso que necesita a Guillermo Martínez en su mejor versión. Para empezar, el sábado 24 de febrero se medirá a Chivas en el Estadio Akron, después viajará a Monterrey a enfrentar a Rayados el 3 de marzo y hasta el 10 del mismo mes recibe a Tijuana.

Pumas se encuentra en tercer lugar de la tabla, en sus últimos 5 partidos no perdió ninguno, ganó 2 y empató 3. Sin embargo ha mostrado un buen funcionamiento de la mano de Gustavo Lema.

A Lema le tocó suplir al famoso Turco Mohamed, y en poco tiempo ha llevado al club universitario a la cima de la tabla.