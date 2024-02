Don Beto, creador de la famosa porra: “Ceeu, ceeu, Pumas”, sigue dando de que hablar, ahora los internautas no lo bajan de cínico, esto por que en una entrevista le cuestionaron todas sus polémicas.

Don Beto, ha participado en programas de televisión, ha salido en canales de YouTube, la gente le pide fotos en el Estadio Olímpico Universitario, y siempre le cuestionan lo mismo: ¿es usted el del video, el de los ‘tuits’?

El primer mensaje en contra de lo que él considera calumnias, lo subió a Tik Tok, en el salió junto con su esposa y su madre. Sorprendido comentó: “están saliendo unas ‘fake news’, soy un hombre que tiene pareja. La verdad me ofende mucho la fama que me han creado”.

Después, en ‘X’, antes Twitter, que no olvida, sacaron a la luz un video en el que sale Don Beto en una entrevista en la Expo Sexo 2010, junto con el diablito. A esto, Don Beto respondió un comentario en el que le preguntaban si era él.

Don Beto contestó: “No estuve ahí y ese Diablo se pasa, pero no tendría que explicar nada. Gracias por tu interés”. Por supuesto que los memes y cuestionamientos no han parado.

¿Confesó Don Beto ser él, a pesar de las pruebas?

En una entrevista a Don Beto le hacen la pregunta: “vemos este video Don Beto (la entrevista de la Expo Sexo) que podemos ver aquí?”

Don Beto sin titubear contestó: “es el Diablito y a lado a una persona que no conozco, no soy yo, se parece a mí pero no soy yo”. Además le continuó echándole la culpa al Diablito; “pobre Diablo la verdad, por qué a final de cuentas nunca he ido a una Expo Sexo, el sexo me encanta, pero no se de que trata eso”.

Don Beto es el cinismo en persona, jajaja. pic.twitter.com/n2Fiz6DBEb — Jess Espitia (@JessEspitia27) February 23, 2024

La siguiente pregunta fue sobre los ‘tuits’ que escribía el aficionado de los Pumas subidos de tono; “sobre estos ‘tuits’, ¿qué le hacen decir?” Y Don Beto sigue negándolo todo: “que realmente son falsos, yo no escribí eso. Si veo a una chica guapa, en ‘X’ la saludo y nada más.”

Problemas en su matrimonio de Don Beto

Don Beto, recientemente participó en un programa de televisión junto con su esposa. En ese espacio Don Beto admitió que llegó a tener problemas con su pareja por los memes y burlas.

También su esposa tuvo la oportunidad de hablar y dijo: “Sí me afectó muchísimo, pero lo hablamos y lo arreglamos”.