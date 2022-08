Álvaro Fidalgo mandó un contundente mensaje, dejando claros los valores y esencia del Club América.

En una entrevista de LaLiga, Álvaro Fidalgo fue cuestionado respecto a su paso por el Club América y el jugador aseguró que es un club muy grande.

“Desde el principio sabía a dónde venía. Cuando vienes a un club tan grande, con tanta presión, con tanta exigencia, en el que solo vale ganar y el día no ganas sientes esa presión y esa exigencia, al final tienes que saber muy bien dónde estás”, dijo.

Carlos Acevedo llegaría al Club América si Guillermo Ochoa no renueva contrato

“Aprendes que al América lo odias o lo amas; al final como jugador es lo mismo: muchos aficionados te aman y otros no les gustas y tienes que crecer con eso, con las críticas y todo. Ya me encuentro muy cómodo con eso, me hizo crecer mucho mentalmente y encontrarme todavía mejor”.

Álvaro Fidalgo