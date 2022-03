Rafael Nadal sorprendió a una niña de 10 años invitándola a jugar, mientras el tenista español se encontraba en uno de sus entrenamientos.

En un video que comienza a hacerse viral en redes sociales, se puede ver a Rafael Nadal invitando a una niña para jugar un pequeño encuentro de tenis.

Esto ocurrió mientras el español se encontraba en el Masters de Indian Wells, hace unas semanas.

La niña y Rafael Nadal pelotearon unos minutos y el video concluye después de que el tenista español perdió un punto ante la menor.

En Indian Wells, Rafael Nadal cayó en la final ante el estadounidense Taylor Fritz 3-6 y 6(5)-7(7). Derrota que cortó la racha de 20 partidos seguidos y le impidió conseguir su tercer cetro en lo que va del año.

¡Rafa Nadal le cumplió el sueño a la pequeña Bella! 🐂✨😍 Durante el Masters 1000 de #IndianWells, La Fiera peloteó con la pequeña niña.



pic.twitter.com/MLXbVq35p0 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 25, 2022

Rafael Nadal hace llorar a niña mexicana

Previo al enfrentamiento de octavos de final, Rafael Nadal se dio el tiempo de convivir en California, Estados Unidos, con algunos seguidores que esperaban por él.

Ahí estaba Andrea, una niña oriunda de Querétaro, México, que se conmovió hasta las lágrimas al conocer a Rafael Nadal.

El tenista español le firmó su gorra y le preguntó cómo estaba. Al final del encuentro, Andrea no dejaba de llorar y sólo pudo decir: Gracias Diosito.

Rafael Nadal, lesionado después de Indian Wells

Rafael Nadal llegó al Masters de Indian Wells como favorito para conquistarlo, sin embargo, cayó en la final ante el estadounidense Taylor Fritz 3-6 y 6(5)-7(7).

El duelo que tuvo una duración de 2 horas y 6 minutos, reflejó el desgaste físico de Nadal y su lesión, luego de su participación en el Abierto Mexicano y antes, en la histórica final ante Danilo Medvédev en el Australian Open.

El 21 veces ganador de Grand Slams puso en su Twitter después de su primera derrota del año. “No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año”

“Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”, concluyó el legendario tenista.

Rafael Nadal se perdería los torneos de Monte Carlo y el Godó de Barcelona.