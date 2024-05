Real Madrid tiene todo puesto para conseguir un nuevo título en España, y gracias al brutal golazo de Brahim Diaz ante el Cádiz en la Jornada 34 de LaLiga, encamina un nuevo título para los Merengues.

El Real Madrid se ha convertido en el mejor equipo de Europa desde hace muchos años, no hay una temporada en la que no sean favoritos para ganar todo, y con jugadores como Brahim Diaz, es imposible no aspirar a más trofeos.

En esta temporada el Real Madrid aspira al doblete, pues tienen el título de la liga de España en la bolsa, y tienen todas las posibilidades de llegar a una nueva final de la UEFA Champions League.

Por ello el Real Madrid echa mano de todos los jugadores que tiene en la plantilla, además de que esto le funciona para mantener la competencia en el equipo, como es el caso de Brahim Diaz.

Brahim Diaz es un claro suplente para Carlo Ancelotti, pero cada que el futbolista español toma su rol entrando desde la banca, nos regala ‘pinturitas’ en el terreno de juego como el golazo que hizo ante el Cádiz.

Así fue el golazo de Brahim Díaz que encaminó un nuevo título del Real Madrid en LaLiga

Brahim Díaz tiene todo para llegar a la cima con el Real Madrid, pues a sus 24 años ha sabido aprovechar sus cualidades deportivas, y también ha incrementado su paciencia para poder generar golazos que ya podrían dar un nuevo título del Real Madrid en LaLiga.

Para el juego de la Jornada 34 de la liga de España entre el Real Madrid vs Cádiz, el principal aliciente era el posible coronamiento del conjunto Merengue en LaLiga, algo que Brahim Díaz tomó con seriedad y nos brindó un golazo desde los linderos del área.

Brahim Díaz sorprendió a todos en el Estadio Santiago Bernabéu cuando recibió un pase filtrado de Luka Modric, se dio media vuelta para colocar el cuerpo frente al área, y con la pierna derecha meter un riflazo a poste cambiado para perforar las redes del Cádiz.

Brahim Díaz logró abrir la lata en el juego ante el Cádiz y meter la sinergia necesaria para que el equipo se metiera en el terreno de campo y encaminar un nuevo título del Real Madrid en LaLiga

Real Madrid espera el resultado del FC Barcelona vs Girona para ser Campeón de LaLiga

Real Madrid ya acaricia un nuevo título en España tras la victoria contundente por 3-0 ante el Cádiz en el Santiago Bernabéu gracias a las anotaciones de Brahim Díaz, Jude Bellingham, y Joselu, por lo que solo esperan a que el FC Barcelona pierda.

FC Barcelona tiene como misión prolongar el festejo del Real Madrid en LaLiga, pues deben ganarle al Girona para poder evitar la coronación de los Merengues en la jornada 34 del futbol español.

Si el FC Barcelona pierde o empata ante el Girona, el Real Madrid será el nuevo campeón de LaLiga; por el momento los Culés van empatando 1-1 el juego ante los catalanes, y eso le daría un nuevo título a los Merengues.