En plena semana de la gran final del Clausura 2024, una declaración de Kevin Álvarez hacia Igor Lichnosvky podría dejar ver como están los ánimos dentro del vestidor del Club América.

El pasado domingo 19 de mayo se dio el regreso de la Triiisecta, un podcast en donde salió a la luz una fuerte de fuerte declaración en donde Kevin Álvarez aseguraba que Igor Lichnosvky le arruinó la carrera.

Y es que recordemos que Kevin Álvarez no está teniendo su mejor torneo desde que inició su carrera como futbolista profesional y ahora Emilio Lara ha sido un convocado en su lugar.

De momento, habrá que esperar a ver si el Kevin Álvarez entra en los planes de André Jardine para jugar los partidos más relevantes del torneo.

El partido de ida de la gran final se jugará el próximo jueves 23 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes y la vuelta se llevará a cabo el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca.

¿Qué dijeron Kevin Álvarez e Igor Lichnosvky?

Durante la más reciente emisión de la Triisecta, Kevin Álvarez junto a Miguel Layún e Igor Lichnovsky bromeaban sobre un supuesto uso de botox en el rostro del defensa chileno.

En forma de venganza, Igor Lichnovsky compartió una foto del cambio de look que se hizo Kevin Álvarez, el cual causó mucha polémica entre aficionados y medios de comunicación.

“Hermano, te amo, mi vida no sería la misma sin ti”, dijo Lichnovsky tras hacer una comparativa entre su compañero y Reese, personaje de la serie Malcom el de en medio, “yo lo sé, pero no me importa”, comentó Kevin mientras buscaba una foto graciosa que emparejara la burla.

“Aunque digan que te he arruinado, wey” añadió Lichnovsky con tono de burla y haciendo referencia a las diversas criticas de las que ha sido objeto el futbolista mexicano. “Me arruinaste la carrera”, contestó de forma irónica Kevin Álvarez.

¿Por que Kevin Álvarez no ha jugado con el Club América?

Kevin Álvarez no ha tenido minutos en todo lo que va de la liguilla del Clausura 2024 y es que el futbolista pasó de ser uno de los inamovibles en el Club América a no ser ni siquiera convocado en los partidos más importantes.

Y es que en hace unos meses en una transmisión de la Triisecta, Kevin Álvarez comentó que había sufrido de pubalgia y que se inyectaba para resistir el dolor y jugar en la liguilla pasada.

Durante este torneo, Álvarez solo ha podido jugar el 50% de minutos posibles y en 8 ocasiones ha iniciado el partido como titular.