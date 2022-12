Gonçalo Ramos es sin duda una de las revelaciones de este Mundial, pues entró por Cristiano Ronaldo en el partido de Portugal vs Suiza y anotó un increíble triplete.

Sin duda alguna, eso hizo cuestionar a todos sobre las oportunidades que se les deberían brindar a las nuevas generaciones, sí, es verdad que es una moneda al aire, pero al final puede resultar y sorprender a todos.

En ese sentido, no podemos dejar de lado, algo que molestó a varios fans, la exclusión de Santiago Giménez en la Selección Mexicana.

Y es que el argumento de Gerardo Martino fue su falta de experiencia y minutos en el Feyenoord; en su lugar decidió convocar a jugadores con basta experiencia, pero que su mejor época ya había pasado.

Como muchos fans y expertos aseguraron, probablemente Santiago Giménez y hasta el mismo Diego Lainez pudieron haber hecho más por el cuadro nacional en Qatar 2022.

El cambio generacional en las selecciones no es fácil, pero México tiene elementos que demuestran que la juventud no es impedimento, como en el caso de Kevin Álvarez que debutó este Mundial o el mismo Luis Chávez que no contaba con experiencia previa en Copas del Mundo.

Ahora, solo toca pensar en lo que pudo haber sido, pues es demasiado tarde y el Tri vivió uno de los mayores fracaso s después de casi 30 años al ser eliminados en la fase de grupos.

Gonçalo Ramos en la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se quedó en la banca, pero para sorpresa de muchos, el equipo se quedó en buenas manos, pues Gonçalo Ramos con solo 21 años y siendo su debut como titular en una Copa del Mundo, aprovechó su oportunidad marcando 3 goles para el pase a cuartos de final.

Qatar 2022: Partidos de los cuartos de final

Países Bajos vs Argentina | Viernes 9 de diciembre a las 13:00 hrs. | Estadio Lusail

Francia vs Inglaterra | Sábado 10 de diciembre a las 13:00 hrs. | Estadio Al Bayt

Croacia vs Brasil | Viernes 9 de diciembre 9 de diciembre a las 09:00 hrs. | Estadio Ciudad de la Educación

Marruecos vs Portugal | Sábado 10 de diciembre 9:00 hrs. | Estadio Al-Thummama.

