David Faitelson y Ricardo La Volpe son dos de las más grandes apuestas de TUDN para atraer la atención de los fanáticos del futbol en las transmisiones de los partidos más importantes del país.

Pero también en las mesas de debate, pues David Faitelson y Ricardo La Volpe son dos de los estelares del programa Línea de 4, donde tuvieron un encontronazo la noche del sábado 6 de julio.

El ex director técnico de la Selección Mexicana no pudo contenerse ante el brutal insulto del periodista deportivo, quien le dijo que nunca ha dirigido a un equipo grande.

La brutal pelea entre David Faitelson y Ricardo La Volpe

David Faitelson y Ricardo La Volpe protagonizaron una acalorada discusión que hizo explotar al director técnico argentino, pues no pudo contenerse y le dijo de todo al comentarista.

En el programa Línea de 4 de TUDN, David Faitelson y Ricardo La Volpe discutían sobre la calidad de Marcelo Bielsa como director técnico, algo que puso en tela de juicio el Bigotón.

El ex comentarista de ESPN le recriminó que estuviera criticando a Marcelo Bielsa, argumentando que nunca ha dirigido a ningún equipo grande, algo que hizo explotar a Ricardo La Volpe.

“Boca es chiquito, Boca es así de chiquito. ¿De qué carajo hablas?”, dijo Ricardo La Volpe. “Pero lo de Boca mejor escóndalo, fue uno de sus peores papelones”, respondió David Faitelson.

Se prendió el intercambio de opiniones entre @DavidFaitelson_ y @RicardoLaVolpeG 🔥



-Usted nunca dirigió a un equipo grande, Profe

-Boca es chiquitito, entonces...

-Esconda lo de Boca, fue uno de sus peores papelones

-Tú no diriges ni en el barrio



Ricardo La Volpe explota contra David Faitelson “dedícate al boxeo, no me hables de futbol”

Luego de que David Faitelson pusiera en duda la carrera como director técnico de Ricardo La Volpe, el estratega argentino explotó contra el comentarista de TUDN.

“Tú no puedes ni dirigir ni en la puerta de tu casa, ni en el patio te dan a los chicos del barrio porque vas a arruinar a los jugadores”, le dijo Ricardo La Volpe a David Faitelson.

“Dedícate al boxeo, no me hables de futbol, no tienes idea. Te quieres llevar por estadísticas y yo me llevo por otras cosas, cada uno tiene su opinión. Te puedo respetar como periodista, que te vas siempre contra el América”, agregó.