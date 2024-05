En Chivas sueñan con el título de Liga MX y ante el Club Toluca dieron un paso clave en sus aspiraciones. El objetivo de avanzar a las semifinales se cumplió y el brutal discurso que inspiró al equipo estuvo a cargo de Fernando Gago.

Fernando Gago reunió a sus jugadores y lanzó un brutal discurso que erizó la piel de los chivahermanos, quienes ya quieren a su nuevo timonel; con él en el banquillo, la ilusión de ver a Chivas campeón ha resurgido.

Atrás quedaron las críticas a Fernando Gago y las supuestas rivalidades en el vestidor de Chivas, hoy todos reman para el mismo lado, no hay espacio para el cansancio; el compromiso y la lealtad son las bases de un equipo que se entrega los 90 minutos en la cancha.

El mensaje de Fernando Gago inspiró a la plantilla de Chivas, quienes lograron detener la ofensiva escarlata, mantuvieron la ventaja y avanzaron a las semifinales, instancia en la que tendrán un reto mayúsculo, pues se medirán al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional.

¿Cuál fue el discurso de Fernando Gago a la plantilla de Chivas, previo al partido en Toluca?

Fernando Gago tomó la palabra y todos escucharon. El entrenador de Chivas captó las miradas de sus jugadores, elevó la voz, miró fijamente a cada uno de los protagonistas del juego y entre gestos y ademanes les exigió dar todo en la cancha.

“No existe la palabra cansancio. Trabajaron, se sacrificaron; hace cinco meses que vienen corriendo; dejaron cosas de lado, dejaron a su familia, dejan a sus hijos, dejan todo por esta camiseta; y tienen la oportunidad hoy”, empezó a decir Fernando Gago ante la mirada de los jugadores de Chivas.

“Me vacío, no me guardo nada, sean diez, sean cinco, sean 90: compromiso y lealtad por ustedes mismos. Pasen a buscar el partido, no sientan cansancio de nada”, agregó el timonel ante sus jugadores, que escuchaban atentos.

“Sufran, jueguen y vayan a buscar resultados”, gritó Gago y de inmediato se unieron para echar una porra con la que salieron a la cancha.

¿Cómo ha sido el paso de Fernando Gago por Chivas?

El camino de Fernando Gago por Chivas no ha sido fácil, la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf ante el eterno rival lo puso sobre las cuerdas; sin embargo, se mantuvo, enderezó el rumbo y muy pronto, llegó su revancha.

Fernando Gago irrumpió en la Liga MX en enero del 2024 y gracias a un cierre positivo se coló a la Liguilla de manera directa; ya venció a Toluca en los cuartos de final y ahora está en semifinales, instancia en la que se medirá a Club América.

El primer fracaso de Fernando Gago con Chivas llegó en la Copa de Campeones de la Concacaf cuando cayeron eliminados por Club América. El 0-3 en el Estadio Akron fue una losa imposible de levantar y pese a la victoria en el Estadio Azteca, el global le dio el pase a los cuartos de final a los capitalinos.

Al revés ante Club América en los octavos de vuelta de la Concachampions le siguió la derrota ante Club León en Liga MX. Aquella fue la última derrota para Chivas en el 2024.

Chivas acumula 10 partidos sin conocer la derrota, con un saldo de siete victorias y tres empates.

Números de Fernando Gago con Chivas:

Partidos dirigidos: 23

Victorias: 13

Empates: 5

Derrotas: 5

¿Cuándo juega Chivas vs América en la serie de semifinales del Clausura 2024?

El primer duelo entre Chivas y América en la ronda de semifinales del Clausura 2024 se disputará en la cancha del Estadio Akron este miércoles 15 de mayo.

La serie de Liguilla entre Chivas y América cerrará en el Estadio Azteca el sábado 18 de mayo. Al no existir gol de visitante, el primer criterio de desempate será la mejor posición en la tabla, rubro en el que las Águilas son mejores.

Partido de ida de las semifinales del Clausura 2024: