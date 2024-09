Cruz Azul ya tuvo su revancha contra el América. Ganó, gustó y goleó, frente a su público. Tal vez, eso no le pareció a André Jardine, que se le vio en un cruce contra Jorge Sánchez.

La realidad es que André Jardine fue superado por la Máquina de Martín de Anselmi. Sin embargo no es un entrenador que acostumbre a meterse en polémicas, aunque ahora le ganó su desesperación y se desquitó con Jorge Sánchez.

El América no pasa su mejor momento, después de ganar el bicampeonato, todo se ha venido abajo. Fueron eliminado en la Leagues Cup y en la Liga MX no logran levantar el vuelo.

De 6 partidos que han jugado en este Apertura 2024, solo han ganado 2, el resto los ha perdido. Eso significa que se encuentra en el lugar 12 de la tabla general. Si quieren clasificar directo, deben de cambiar su situación.

El brutal cruce entre Jorge Sánchez y André Jardine en pleno Clásico Joven

Corría el minuto 73 del Clásico Joven, América ya lo perdía 2 goles por 1. Así que André Jardine decidió hacer un cambio, Sebastián Cáceres por el Chicote Calderón.

En el momento de la sustitución, Jorge Sánchez se acercó a la banca de las Águilas, y ahí comenzó todo. Se puede ver que André Jardine le hace un gesto al jugador del Cruz Azul.

El lateral no se quedó callado, y empezaron a decirse de cosas. No se sabe exactamente las palabras que cruzaron, pero por sus gestos se puede asegurar que no fue algo amistoso.

El paso de Jorge Sánchez en el América

Jorge Sánchez es actual jugador del Cruz Azul, pero es imposible olvidar su pasado con el Club América. Aunque no fue dirigido por André Jardine, la gente le exige respeto a su exinstitución.

El lateral estuvo 4 años en el nido águila, llegó en 2018 tras su paso por Santos. Realmente tuvo un buen paso, hasta lo llevó a emigrar a Europa en 2022.

Sus números hablan por si solos: jugó 150 partidos, anotó 2 goles y dio 8 asistencias. Aunque, es posible que la afición azulcrema nunca va a olvidar el error que tuvo en aquella final de América vs Monterrey del 2019.