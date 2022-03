Edson Álvarez rompe el silencio tras el fracaso del AFC Ajax, se dijo frustrado por el mal resultado.

El futbolista mexicano, Edson Álvarez fue desde el inicio en los octavos de final de la Champions League para enfrentar al AFC Ajax.

Sin embargo, el Ajax sufrió un descalabro y quedó eliminado de la Champions y el mexicano lamentó lo ocurrido.

Después de una falta de Edson Álvarez, Darwin Núñez se adelantó a Onana y puso el primero y el único gol del encuentro. Sin embargo en el marcador global quedaron 2-3 y el AFC Ajax no pudo avanzar.

En ese sentido, Edson Álvarez se pronunció al respecto y no ocultó su tristeza por la derrota.

“Fuimos muy superiores, tuvimos muchas oportunidades y desafortunadamente no pudimos concretarlas, me voy muy frustrado, triste y es muy difícil”, dijo luego del encuentro.

Edson Álvarez en el AFC Ajax (JOHN THYS / AFP)

Edson Álvarez se queja del arbitraje

Edson Álvarez se quejó del arbitraje ante el Benfica, pues aseguró que en esa jugada no estuvo buen marcada la falta.

La falta que le marcaron al mexicano, afectó a su equipo y Edson lamentó la decisión del silbante en el encuentro de la Champions League.

“Todos tenemos nuestro criterio, no me van a dejar mentir, fue una jugada demasiado futbolera que pudo o no marcar y es triste porque arruina el trabajo del equipo por un faul que no existió”, dijo.

Edson Álvarez en el Ajax (Foto: AP)

Edson Álvarez en el AFC Ajax

Edson Álvarez lleva ya tiempo construyendo una en el AFC Ajax aunque confesó que al inicio no fue nada sencillo.

El mexicano confesó, que al inicio pensó en desertar, pues la presión era mucha pero poco a poco se fue ganando la titularidad y la confianza del técnico.

El AFC Ajax extendió el contrato de Edson hasta 2025, aunque al mexicano se le ha relacionado con otros equipos que podrían hacer una jugosa oferta.