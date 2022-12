La Selección Uruguaya derrotó a Ghana (2-0), pero se quedó a un gol de su objetivo y su furia al final del encuentro ante Ghana tiene una explicación: consideran que un penal pudo haber cambiado su destino en el Mundial Qatar 2022.

El delantero Edinson Cavani, entre otros integrantes de la Selección de Uruguay, fue quien más mostró su enojo ante el silbante alemán Daniel Siebert.

Mientras Luis Suárez era un mar de lágrimas en el banquillo, algunos jugadores como Diego Godín, el arquero suplente Fernando Muslera y José María Giménez, corrieron a reclamarle al árbitro con insistencia.

En la recta final del encuentro, Edinson Cavani fue derribado dentro del área por Alidu Seidu; penalti claro que el árbitro, ni el VAR marcaron.

De camino al vestuario, Edinson Cavani desató su frustración con la televisión del VAR, que derribó de un puñetazo ante la mirada de aficionado s y algunos directivos de la Copa del Mundo.

José María Giménez los tachó de ladrones

El defensor del Atlético de Madrid, José María Giménez, estaba fuera de sí, luego del silbatazo final y hasta golpeó a un integrante de FIFA.

Giménez, en su intento por alcanzar al silbante alemán, Daniel Siebert, golpeó con el codo a un oficial de la FIFA.

Posteriormente, lanzó un fuerte insulto: “Manga de ladrones, son todos una manga de ladrones estos hijos de put… Sígueme grabando, la concha de tu madre”.

Diego Alonso mostró calma en conferencia de prensa

Para el seleccionador uruguayo, Diego Alonso, la clave estuvo en el penal pitado a Portugal, que les ganó 2-0 en la jornada anterior.

“La FIFA nos dijo que el gol de Portugal no era penal y hay evidencia de lo que ha sucedido. Pero en este momento no hay que poner excusas”, afirmó el estratega ex de Rayados y Tuzos del Pachuca.

Por su parte, Federico Valverde, figura del Real Madrid, declaró: Nos faltó un gol. Te da tristeza porque en el tercer partido conseguimos lo que queríamos, pero en los anteriores no”.

