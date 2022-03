Donovan Carrillo preocupado porque aún no recibe maleta que documentó en la que iban sus patines.

El patinador mexicano compartió a través de su cuenta de Instagram, que no ha recibido la maleta en la que se encontraban sus patines y esperaba que sucediera pronto, pues los necesita para entrenar.

Sin embargo, Donovan está buscando alternativas para no perder condición física y se le observa entrenando en una pista de atletismo.

El mexicano realiza sus saltos y piruetas, en la pista. Cabe recordar, que el Mundial de Patinaje se acerca por lo que apremia que cuente con lo necesario para llegar de la mejor manera.

Asimismo, el mexicano participará en el programa corto de dicha competición el jueves 24 de marzo.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando, y buscando tomarlo con la mejor actitud”, escribió.

Donovan Carrillo (Foto: Captura de Instagram)

Donovan Carrillo en Beijing 2022

Donovan Carrillo, se ha ganado el reconocimiento a nivel mundial , por sus increíbles actuaciones.

El joven patinador se convirtió en el segundo mexicano en tener su boleto para participar en unos Juegos Olímpicos Invernales en el patinaje artístico sobre hielo.

El último mexicano que compitió en dicha prueba fue en Albertville 1992.

Donovan Carrillo (WANG ZHAO / AFP)

Donovan Carrillo: Su beca dependería de su desempeño en el Campeonato Mundial de Patinaje

Ana Gabriela Guevara, titular de Conade aseguró que la beca de Donovan Carrillo dependerá de su desempeño en el Campeonato Mundial de Patinaje artístico.

“Tendremos que esperar a que concluya su proceso, que es con el Mundial. En caso de que fuera con mejoría en este resultado en Mundial, pues tendríamos que reconsiderar la retabulación de la beca. No es el caso en este momento”, dijo Guevara.

Mientras eso sucede, Carrillo no ha visto reducida su beca; sin embargo sabe que tiene que hacer un buen trabajo para no tener problemas con el apoyo que le otorga la Conade.