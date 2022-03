Donovan Carillo recupera sus patines, confirma su representante; el mexicano ya podrá entrenar con normalidad a días del Campeonato Mundial.

El patinador mexicano, había externado su preocupación a través de su cuenta de Instagram, debido a que la maleta en la que documentó sus patines no había llegado a sus manos.

Y es que, el Campeonato Mundial de Patinaje está en puerta y Donovan los necesitaba para entrenar.

Sin embargo, SDP Deportes pudo saber, a través de su representante que este miércoles, Carrillo ya recuperó sus patines y sigue preparándose para la competencia que se avecina.

Cabe recordar, que Donovan escribió en su cuenta de Instagram que estaba preocupado, aunque afortunadamente ya se resolvió su situación.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando”.

Donovan Carrillo, patinador artístico (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Donovan Carrillo y las incógnitas sobre su beca

Cabe recordar, que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara mencionó que la beca del patinador dependería de su desempeño en el Campeonato Mundial de Patinaje.

“Tendremos que esperar a que concluya su proceso, que es con el Mundial. En caso de que fuera con mejoría en este resultado en Mundial, pues tendríamos que reconsiderar la retabulación de la beca. No es el caso en este momento”,dijo.

Mientras tanto, el mexicano continúa con el apoyo de 30 mil pesos mensuales mientras se sigue preparando para su participación en el Mundial.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 (MANAN VATSYAYANA / AFP)

Donovan Carrillo en Beijing 2022

Donovan Carrillo se ganó el reconocimiento a nivel mundial, gracias a su participación en la justa invernal y es que fue el primer mexicano en llegar a una final de patinaje artístico.

El originario de Zapopan, Jalisco sigue luchando por cumplir sus metas y poner el nombre de México en alto a pesar de que su deporte es poco practicado de manera profesional en nuestro país.