Don Beto, el fiel aficionado al Club Pumas que se volvió viral hace unos meses, regresó para presentar una nueva porra y así seguir apoyando al equipo de sus amores.

El torneo pasado, Don Beto saltó a la fama, pues a través de redes sociales se volvió viral al compartir una porra para su equipo, el Club Pumas.

Lo que en un principio era un meme se convirtió en realidad, pues todos los aficionados del cuadro universitario entonaron durante toda la temporada el recordado “CU, CU, Pumas”.

Pero no quedó ahí, ya que el propio equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México usó el sonido local de su recinto para poner a Don Beto y su tan famosa porra.

Don Beto propone nueva porra para Pumas

Don Beto reapareció después de unos meses sin volver tener un video viral en sus redes sociales y de algunos polémicas en las que se vio involucrado el aficionado del Club Pumas.

Fue en su cuenta de Tiktok donde Don Beto compartió con todos sus seguidores una nueva porra para apoyar al Club Pumas cada que el equipo realice un saque de banda.

“Acabo de crear un nuevo modo de arengar a Pumas. En cada saque lateral propongo, y bueno, sería así, muy simple, como todo lo que hago yo. Yo grito ‘Venga Pumas’, y ustedes tienen que replicar ‘Vamos Pumas’ o lo podemos replicar todos. ‘Vamos Pumas’ y ustedes tienen que replicar ‘Pumas’, pero con una entonación”.

Don Beto reapareció para crear una nueva porra para los saques de banda de Pumaspic.twitter.com/Ja2r6W0egU — Quinto Partido (@quintopartidoof) June 17, 2024

Las polémicas de Don Beto, el aficionado de Pumas

Don Beto se volvió viral hace unos meses por crear la famosa “CU, CU, Pumas”, una porra para apoyar en sus partidos al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin embargo, algunas semanas después Don Beto volvió a ser tendencia, pues se filtraron publicaciones del aficionado del Club Pumas con índole sexual, aunque él mismo negó todas las acusaciones.

“Es algo bastante incomodo en el sentido que me pone en entredicho con mi esposa. No tienes idea la cantidad de gente que se me ha acercado con memes y diretes. A final de cuentas si te enganchas con esas estupideces te va a afectar”, respondió Don Beto.