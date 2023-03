Una de las noticias que sacudió reciente a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) fue la renuncia que presentó Yon de Luisa a la presidencia de este organismo, tanto que un directivo de la FIFA salió en su defensa.

Yon de Luisa, además de ser presidente de la Federación Mexicana de Futbol, tiene un cargo en la FIFA, por lo que es bien visto en el máximo organismo del futbol en el mundo.

Esto mismo hizo, que con la visita de algunos dirigentes a la Ciudad de México, entre los que se encontraba Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, se hablara del también ex directivo del Club América.

El directivo del América será el encargado de la candidatura 2026 (Osvaldo Aguilar/Mexsport)

¿Qué dijeron en la FIFA sobre Yon de Luisa?

En el evento realizado en la Ciudad de México, Emilio García Silvero, director de asuntos legales de la FIFA, salió en defensa de Yon de Luisa:

“Es una persona que quiere trabajar, es buena onda, tiene buena relación con el COM, con todos y no es fácil tener a alguien así. Es de esas personas del Consejo de la FIFA, que traen ideas y quieren hacer cosas. Ver que no quieres presentarte a la reelección, es una pena para todos en FIFA”, dijo.

La sorpresiva renuncia de Yon de Luisa

Luego de que se anunciara la nueva estructura de la Federación Mexicana de Futbol, todo parecía que cada quien iba a comenzar a trabajar, hasta que se presentó la renuncia de Yon de Luisa.

Se ha hablado de algunas versiones, sobre si tomó esta decisión por la elección de técnico o por la nueva organización dentro de la Femexfut.

Pero más allá de eso, esta noticia puso a la FMF a buscar a quién tomará el cargo que en el mes de mayo dejará Yon de Luisa.

