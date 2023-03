Rogelio Funes Mori fue una de las grandes ausencias de la primera convocatoria de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana, aunque parece que lo tomó de buena manera.

Y es que unas horas después de que se diera a conocer el llamado de Diego Cocca al Tri, Rogelio Funes Mori hizo una publicación en sus redes sociales.

El Mellizo compartió una foto durante el entrenamiento de Rayados de Monterrey, acompañada de la frase ”Don’t worry and be happy (No te preocupes y sé feliz)”.

Los delanteros convocados al Tri fueron Henry Martín, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Roberto de la Rosa, quien fue la gran sorpresa.

Rogelio Funes Mori

Rogelio Funes Mori no es llamado a la Selección Mexicana pese a buen momento

Así como causó polémica que fuera convocado para el Mundial de Qatar 2022, ahora genera controversia que Rogelio Funes Mori no esté en el primer llamado de Diego Cocca.

Y es que el delantero de Rayados de Monterrey ha tenido un buen torneo hasta el momento, siento el segundo mejor goleador del torneo con 7 goles .

Es por eso que llama la atención que no esté en una lista de 34 jugadores y sí esté, por ejemplo, Roberto de la Rosa, delantero de Pachuca que lleva 2 tantos en 9 partidos.

Rogelio Funes Mori (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Rogelio Funes Mori y otras ausencias en la Selección Mexicana

Rogelio Funes Mori no fue la única ausencia en la primera convocatoria de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana.

El principal ausente en la convocatoria del Tri es Víctor Pocho Guzmán, jugador del Club Chivas, quien ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga MX en los últimos torneos.

Otros que no estarán con el equipo mexicano son Andrés Guardado, Héctor Herrera y Héctor Moreno , quienes parecen haber terminado su ciclo con el cuadro nacional.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok