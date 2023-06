Todo mal y de malas para la Selección Mexicana, el proyecto de Diego Cocca llegó a su fin con poco menos de seis meses como entrenador. Distintos reportes señalan que los jugadores del tricolor habrían amenzado con no jugar Copa Oro si no corrian al DT.

Los malos resultados y el poco entendimiento a Diego Cocca, no les gustó a los jugadores, pues hace unos días corrió el rumor de que el grupo no estaba contento con el argentino, además de que algunos amenazaron con romper filas y no jugar Copa Oro.

Esta situación no fue del agrado del estratega argentino, quien antes de ser despedido, y previo a enfrentar a Panamá señaló en conferencia de prensa que había gente que no lo quería en la Selección.

“Hay más gente que quiere que me vaya a que me quede”, añadió el entrenador nacional.

La detonante de la salida de Diego Cocca habrían sido los resultados, el poco entendimiento, y la supuesta amenaza de un grupo de jugadores.

El Comisionado Juan Carlos Rodríguez quien no tuvo nada que ver en la elección de Diego Cocca, y quien presenció el partido frente a Estados Unidos no quedó nada contento con el desempeño del equipo.

Además de que fue seriamente críticado por compartir palco con el representante de Diego Cocca, Christian Bragarnik.

Todo fue una bolita de nieve que fue creciendo gracias a una mala gestión, malos resultados, poco futbol y una supuesta amenaza de jugadores lo que habrían detonado la despedida de Diego Martín Cocca como entrenador de México.

Jugadores habrían pedido a Jaime Lozano para dirigir Copa Oro

Parece ser que la salida de Diego Cocca de la Selección Mexicana fue un boicot, nuesto colaborador Juan Carlos Zúñiga afirmó que un determinado grupo de jugadores habría pedido a Jaime Lozano para la Copa Oro.

Aún sin saber que iba a pasar con el futuro de Diego Cocca, circula información donde aseguran que los jugadores habrián pedido despedir al argentino y que en su lugar estuviera Jaime Lozano para comandar la Copa Oro.

Esta información no sabemos si es real, pero todo conduce a que si, ya que pudo haber influido las quejas de algunos jugadores, ya que no estaban comodos, además de que algunos no tuvieron participación.

Nuestro experto @JC_Zuniga dice que la salida de Diego Cocca es un mensaje contundente para los dueños de fútbol mexicano, quienes ya no podrán manejar a la Selección a su antojo. pic.twitter.com/LyHkzfmyKs — SDP Deportes (@sdpdeporte) June 19, 2023

¿Porqué lo jugadores habrían querido a Jaime Lozano para dirigir Copa Oro?

Antes de que se hiciera oficial, se rumora que el grupo habría pedido a Jaime Lozano para tomar el lugar de Diego Cocca y dirigir Copa Oro.

Y esque todo tiene sentido, Jaime Lozano ha trabajado con la mayoría de estos futbolistas en la Selección Mexicana Sub -23 es por ello que lo hrabrían pedido para disputar Copa Oro.

Hay que recordar que el Jimmy conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020, en aquel plantel contaba con jugadores como Guillermo Ochoa, Luis Romo, Johan Vásquez, Henry Martín, Sebastían Córdova, Alexis Vega, César Montes entre otros.

Este grupo de jugadores y el entrenador se conocen bastante bien, por lo que podrían hacer un gran papel en la Copa Oro.

