Diego Cocca acusó a sus detractores en Selección Mexicana de criticarlo más que a otros entrenadores en pasados procesos con el Tri, por el hecho de ser argentino .

Diego Cocca habló en conferencia de prensa luego de la victoria de la Selección Mexicana en contra de la Selección de Panamá este domingo 18 de junio, en la disputa por el tercer lugar de la Concacaf Nations League.

El estratega de 51 años de edad no se guardó nada y dijo ser consciente que tras lo ocurrido con Gerardo Martino en Qatar 2022, los señalamientos a los entrenadores argentinos iban a ser más recurrentes.

“Estoy consciente de la silla que ocupo, no hay que ser un mago para pensar que me voy a encontrar algo diferente con lo que me encontré. El tema del extranjero, el último mundial, que fue muy reciente, fue un DT argentino, me van a criticar, seguro”, explicó.

“ Me van a criticar por mi nacionalidad , por un cambio, si le hablo a uno o a otro no, siempre las críticas van a estar”, sentenció Cocca.

Selección Mexicana: Diego Cocca niega que existan gigantes en la Concacaf y en el futbol mundial

Diego Cocca firmó su primer gran fracaso al frente de la Selección Mexicana tras quedarse con el tercer lugar de la Concacaf Nations League, luego de caer en semifinales humillado por la Selección de Estados Unidos.

El Tri pasó de ser el gigante de la zona, a ser un equipo que fácilmente puede perder con cualquier selección del sector; aunque el técnico argentino de 51 años de edad, piensa que en realidad nunca han existido gigantes.

“En principio, creo que gigantes no hay en ningún lado. El futbol está parejo, a México lo hace gigante su gente. Para poder tener ese poderío, necesitamos estar todos juntos y eso nos falta”

“Ser DT de la Selección no sólo es mover a los jugadores, estoy aprendiendo y entendiendo. Conozco al jugador mexicano, el contexto, la cultura, cuando vean que de este lado que hay un trabajo y convencimiento, ahí si vamos a volver a ser gigantes con la gente”, finalizó.

Selección Mexicana: ¿Cuándo y contra quién debuta en la Copa Oro 2023?

Fase de Grupos Copa Oro 2023

Selección Mexicana vs Selección de Honduras

Domingo 25 de junio a las 18:00 hrs.

Estadio NRG (Houston, Texas)

A través de TUDN y TV Azteca

