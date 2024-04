Un ex jugador de la Liga MX fue denunciado por no pagar la pensión alimenticia pues según su ex pareja no tiene un trabajo para poder hacerse responsable.

La denunciante exhibió al futbolista mexicano en redes sociales donde dijo que ya ha pasado un año desde que no cumple con la pensión alimenticia.

El futbolista se esfumó por completo tras haber sido uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en la Liga MX a la edad de 15 años.

Víctor Mañón es denunciado por adeudo alimentario

El futbolista Víctor Mañón ha sido denunciado por no pagar la pensión alimenticia y fue exhibido en redes sociales por su falta de responsabilidad.

La ex pareja de Víctor Mañón, Azucena Uscanga, señaló que no ha respetado el acuerdo ya que tiene un año sin pagar la pensión alimenticia y que además no tiene trabajo.

Víctor Mañón fue un futbolista histórico en la Liga MX a quien le perdimos el paso pues actualmente se encuentra sin equipo y según Transfermarkt tiene un valor de 150 mil euros (2 millones 670 mil pesos mexicanos).

Así como Víctor Mañón, otros futbolistas también han sido denunciados por ser deudores alimentarios como:

Cuauhtémoc Blanco

Chicharito Hernández

Rafael Márquez

Christian Bermúdez

Giancarlo Maldonado

Samuel Eto’o

Carlos González

Romario

Dayro Moreno

Carlos Salcedo

Renato Ibarra

¿Quién es Víctor Mañón, ex jugador de la Liga MX?

Víctor Omar Mañón Barrón nació en Celaya, México el 6 de febrero de 1992, tiene 32 años y mide 1.70 metros. Fue delantero en la Liga MX y actualmente no juega en ningún equipo.

Víctor Mañón es el segundo jugador más joven en debutar en la Liga MX a la edad de 15 años en 2007 y pasó por equipos como el Club Pachuca, CF Indios, Club Deportivo Veracruz, Tepatitlán FC, FC Juárez, Venados FC, entre otros.

Solo marcó tres goles en la Liga MX con el Club Pachuca, ganó un título de la Concachampions en 2010 y su último partido profesional fue en el 2022.