El Getafe CF ya está preparando la próxima temporada de LaLiga, por ello, el conjunto azulón pasaría de tener a JJ Macías como atacante a hacerse con los servicios de Gareth Bale para la siguiente campaña.

El exfutbolista del Real Madrid, Gareth Bale, se convertiría en nuevo jugador del Getafe CF para la temporada 2022-2023 de LaLiga.

El presidente de la escuadra española, Ángel Torres, anunció este miércoles que el jugador de la Selección de Galés le fue ofrecido al club por parte de su representante.

“Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador” comentó.

“ No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible” sentenció.

🚨BALE, OFRECIDO AL GETAFE



🗣️Lo ha confirmado ÁNGEL TORRES, presidente del club: "Hace 45-50 minutos que he hablado con su representante".



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿"Nos lo han OFRECIDO. Es una posibilidad". pic.twitter.com/HhKZBXdqbo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 8, 2022

Representante de Gareth Bale desmiente rumores de su salida al Getafe CF

Luego de las palabras de Ángel Torres, presidente del Getafe CF, Jonathan Barnett, representante del futbolista galés, desmintió los rumores de la salida de Gareth Bale a la escuadra azulona.

Jonathan Barnett reaccionó a los rumores que dicen que Bale se convertirá en futbolista del Getafe para el próximo torneo en LaLiga.

“Ni siquiera tengo el teléfono del presidente del Getafe” declaró Jonathan Barnett en entrevista con el insider Fabrizio Romano.

El futuro de Gareth Bale se mantiene incierto, por lo que las siguientes semanas serán claves para conocer el próximo destino del atacante galés de 32 años de edad.

Bale festeja su gran lance. (AP)

Gareth Bale: Equipos en los que ha jugado

Southampton FC

Tottenham FC

Real Madrid

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok