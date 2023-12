David Faitelson volvió a estar involucrado en una discusión durante un programa en vivo y esta vez fue contra Rafa Puente Jr y el motivo de la discusión fue por culpa del técnico de Rayados de Monterrey, Fernando Ortiz por no saber jugar liguillas.

Rafa Puente Jr se enganchó con David Faitelson debido a que no le gustó como el ex periodista de ESPN criticó al técnico de Rayados por su falta de mentalidad al momento de dirigir las liguillas, tal como pasó con el Club América el torneo anterior.

En el programa de Línea de 4, David Faitelson y Rafa Puente tuvieron una discusión muy fuerte y todo por la eliminación de Rayados de Monterrey por lo cual el ex técnico se defendió diciendole; “Yo me muero de risa; en tu vida has estado sentado ahí”, le dijo Rafael Puente a David Faitelson.

"Yo me muero de risa; en tu vida has estado sentado ahí", le dice Rafael Puente a David Faitelson...



¿Cómo le fue a Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2023?

Los Rayados de Monterrey volvieron a protagonizar un papel de fracaso en el futbol mexicano debido a que quedaron fuera en los Cuartos de Final del Apertura 2023 ante el Atlético San Luis en su estadio.

El partido quedó 1-1, pero con ese resultado el conjunto del Atlético San Luis avanzó a semifinales por primera vez en su historia dejando fuera a uno de los mayores candidatos en ganar el título como lo era Rayados de Monterrey.

Atlético de San Luis. (Tomas Regueiro / MEXSPORT)

David Faitelson es reventado en TUDN por decir que el arbitraje ayudó al Club América

Nuevamente David Faitelson se involucró en una discusión y en TUDN lo reventaron por decir que el arbitraje ayudó al Club América en el juego de ida ante el Club León en los Cuartos de Final del Apertura 2023.

La discusión que tuvo David Faitelson fue con Rafa Puente Jr en un debate que se originó por decir que al Club América lo favoreció el arbitraje en el primer encuentro de la eliminatoria.

Durante el programa de Línea de 4 en TUDN, reventaron a David Faitelson debido a que considera que ayudaron al Club América y en respuesta, Rafa Puente Jr le dijo: “No te confundas David” haciendo alusión que el favorecido fue el León.

