David Faitelson vuelve a estar en el ojo del huracán, pues hizo unas polémicas declaraciones contra Saúl Canelo Álvarez por todo lo que sucedió en la última pelea del pugilista mexicano.

Saúl Canelo Álvarez derrotó sin problemas a Jaime Munguía en la pelea que se llevó a cabo en Las Vegas el 4 de mayo, sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue la polémica con David Faitelson.

Y es que el equipo de trabajo del pugilista de origen tapatío le negó la acreditación al periodista para que entrara a T-Mobile Arena de Las Vegas y comentara la pelea para la transmisión de TUDN.

Aunque en ese momento David Faitelson no dijo nada al respecto, ahora por fin rompió el silencio y se fue con todo contra Saúl Canelo Álvarez.

David Faitelson revienta a Canelo Álvarez por negarle acreditación para su pelea

David Faitelson por fin rompió el silencio de la polémica más reciente que tuvo con Saúl Canelo Álvarez, cuando el pugilista mexicano le negó la acreditación para su pelea.

El comentarista de TUDN se fue con todo contra Saúl Canelo Álvarez, pues David Faitelson aseguró que no es una buena persona.

“El Canelo no es buena persona, es caprichoso, es difícil. Ahora que fuí a la pelea y no me dejaron entrar, yo presentía esto. Mes y medio antes intenté tener contacto con él, le mandé un mensaje a su mánager para tomar un café y dijo ‘no, no tengo nada que hablar con él’”, dijo el periodista deportivo en entrevista con Jessie Cervantes.

El día que David Faitelson y Canelo Álvarez se pelearon en televisión

Esta no es primera vez que David Faitelson y Saúl Canelo Álvarez son protagonistas de una polémica, pues ya se pelearon en un programa de televisión en vivo.

Cuando David Faitelson todavía trabaja en ESPN tuvo un encontronazo con Saúl Canelo Álvarez en un programa en vivo de la televisora de Disney.

El pugilista originario de Jalisco no tuvo empacho en decirle en la cara al polémico comentarista deportivo que no sabe de boxeo, marcando el inicio de la rivalidad entre estos dos.