David Faitelson, quien siempre se involucra en polémicas, reveló que fue buscado para ser candidato y la pregunta es ¿le entrará a la política el periodista deportivo? Aquí te contamos qué fue lo que dijo.

El periodista David Faitelson sacó su lado político en una entrevista y dijo muchas cosas que llamó la atención, entre una de ellas, que le ofrecieron ser candidato en la Ciudad de México.

Además, aprovechó para expresar su punto de vista político sobre las próximas elecciones del 2 de junio y la relación que tiene con el deporte, donde mencionó algunos temas como la libertad de expresión, la Selección Mexicana, entre otros más.

“Ningún mexicano en la actualidad puede ausentarse del panorama político que vivimos. Me gusta la política, pero la sigo sigilosamente y con reservas, porque nuestro trabajo no nos permite expresar públicamente argumentos políticos” dijo David Faitelson.

¿David Faitelson le entrará a la política?

David Faitelson platicó en una entrevista con El País, que fue buscado por un partido para postularse como candidato y reveló si le gustaría dejar el periodismo deportivo para convertirse en un político.

“No me veo para nada en esa situación, no es lo mío…prefiero estar en la calle y muerto de hambre que ser político” reveló David Faitelson, quien explicó que no tendría la misma libertad de expresar su opinión y de engañar a las personas.

“Oye, con tu popularidad podemos lograr algo en algún distrito en la Ciudad de México” le dijeron a David Faitelson, quién dijo que tal vez hayan sido los del partido del PAN los que le hicieron dicha propuesta.

Por otro lado, Faitelson comparó las elecciones de este próximo 2 de junio con el futbol mexicano pues dijo que es cuestión de ver si el candidato tiene lo necesario para remontar y cambiar la situación del país.

Incluso, estuvo de acuerdo con el hecho de que nuestro país se preocupa más por la Selección Mexicana que por la política:

“Mañana hay una matanza en un lugar y al día siguiente gana la selección mexicana y todo se olvida. Y muchas veces también, el fútbol ha sido utilizado para tapar ciertas cuestiones sociales. El fútbol y algunas otras cosas están por encima del interés político en México” explicó Faitelson.

Agradezco mucho al @elpaismexico por la entrevista en camino a las trascendentales elecciones del 2 de junio…

Muchas gracias a Elías Camhaji a Iñaki Malvido…https://t.co/xkRZuvXoHg — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 20, 2024

David Faitelson comparó a deportistas con algunos personajes políticos

El periodista David Faitelson mostró su lado político y habló de algunos deportistas para compararlos con candidatos políticos. En una entrevista le preguntaron a quién le recordaba Claudia Sheinbaum y él respondió que a Ana Gabriela Guevara.

“Yo la compararía con Ana Gabriela Guevara, incluso físicamente, aunque espero que ella sí ejerza como política y no cambie al final del día” comentó el periodista deportivo.

También comparó a la candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, con el Cruz Azul y al presidente AMLO con el boxeador Canelo Álvarez.

“Xóchitl es Cruz Azul. Tiene pasión por el fútbol, el tema es que no la vaya a cruzazulear”.

“Híjole. Lo compararía con El Canelo. Divide. Tiene muchos seguidores y gente que no está de acuerdo con él. Además, El Canelo vive su propia fantasía de que es un gran boxeador, cuando muchos pensamos que no es lo que nos quieren vender. Lo compararía con AMLO porque hay gente que realmente está entregada y convencida de que está generando un cambio en el país y otra que le da completamente la espalda” aseguró Faitelson.