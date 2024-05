David Faitelson no se quedó de manos cruzadas luego del veto del Canelo Álvarez para su pelea en Las Vegas ante Jaime Munguía. El comunicador de TUDN alzó la voz y aseveró que es evidente de quién fue la órden de no acreditarlo para el evento a celebrarse este sábado en la T-Mobile Arena.

David Faitelson agradeció el respaldo de Televisa, pero no pasó por alto el riesgo que significa que un deportista te vete sólo porque “no hablas bien de él”, lo que sucedió para la pelea de Canelo Álvarez vs Jaime Munguía.

El comunicador de TUDN se ha consolidado como el gran ‘fichaje’ de Televisa. Con la pelea de Canelo vs Munguía en puerta, la empresa quiere que el comunicador forme parte de la mesa de análisis, pero su deseo se complicó por la negativa de Canelo Álvarez.

El veto de Canelo Álvarez a David Faitelson derivó de su enemistad. Desde el inicio de su carrera, Saúl ha encontrado en el comunicador a uno de sus detractores más fervientes.

¿Qué dijo David Faitelson sobre el veto de Canelo Álvarez?

David Faitelson acudió a Las Vegas para acreditarse con TUDN para la pelea de este sábado 4 de mayo entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Sin embargo, en su arribo a la ‘Ciudad del Pecado’ se enteró de que la empresa (organizadora del evento) no lo acreditó.

Canelo Álvarez negó ser el culpable del veto a David Faitelson y aseguró que él no era el encargado de las acreditaciones, pero para el comunicador de TUDN no hay que “chuparnos el dedo para saber la situación”.

“Lo único que lamento mucho es que esto (el veto de Canelo) siente un precedente y que de ahora en adelante cualquier directivo, jugador, boxeador… lo que sea, de pronto diga: ‘no habla bien de mí, me critica, pues no lo dejo entrar’, ese es el problema”, señaló en entrevista para El Universal.

El comunicador argumentó que después de 38 años cubriendo el boxeo en Las Vegas es la primera vez que no le permiten entrar a un evento e ironizó sobre las declaraciones del Canelo Álvarez: “si el dice que no fue él, le creo; no fue él, fue la Madre Teresa de Calcuta”

EXCLUSIVA: David Faitelson nos revela detalles sobre el veto en su contra para la pelea del Canelo vs Munguía 🔥 https://t.co/tiotgpNchL pic.twitter.com/KLLbWyzJ2Z — El Universal (@El_Universal_Mx) May 3, 2024

¿David Faitelson estará en la transmisión de TUDN para la pelea de Canelo Álvarez vs Jaime Munguía?

TUDN respaldó a David Faitelson luego de la no acreditación de la empresa encargada de organizar la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. La televisora de Chapultepec quiere sí o sí al polémico comunicador en la transmisión y ya sea en la arena o fuera de ella, pero formará parte de la mesa de análisis.

“Quiero agradecer mucho a mi empresa Televisa, a TUDN, a todos sus ejecutivos y compañeros por el apoyo que me han brindado en las últimas horas… Han estado junto a mí en una situación muy delicada”, señaló David Faitelson y apuntó estar “muy orgulloso de ser parte de esta familia”.

La pelea del Canelo Álvarez vs Jaime Munguía se celebrará la noche del sábado. El espectáculo comenzará alrededor de las 8:45 p.m. y una de las empresas encargadas de llevar la transmisión de la pelea será TUDN.