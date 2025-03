David Faitelson denunció que sufrió una agresión sexual en el partido Chivas vs América, duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions 2025.

“Me da vergüenza, pero un aficionado metió su mano en mi cuerpo, en zonas muy íntimas. Me da mucha tristeza decir esto porque no tiene por qué seguir pasando. Pero no voy a hacer un drama de esta situación”, reveló David Faitelson.

¡DEPLORABLE! @DavidFaitelson_ relata la agresión que sufrió tras el Chivas vs América 🗣️⚽🔥



"Me da vergüenza pero un aficionado metió su mano en zonas muy íntimas de mi cuerpo"



— TUDN MEX (@TUDNMEX) March 7, 2025

Nota en desarrollo, en breve más información...