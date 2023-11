La Selección Mexicana avanzó a la Copa América tras vencer a Honduras en un partido que muchos han llamado “robo”, aunque ahora David Faitelson sale a decir lo contrario.

David Faiteslon asegura que este pase de México a la Copa América está envuelto por algo llamado “efecto televisa” pues dice que no hay polémica arbitral y que la impotencia del cuadro de Honduras que está bien porque no lograron su objetivo.

En sus redes sociales, David Faitelson señaló la impotencia de los hondureños tras verse alcanzados en el último minuto del partido, pero aseguró que no es un robo.

Ante este señalamiento, los fans se le fueron con todo al ex ESPN y ahora TUDN, incluso uno le dijo que seguía bajo el “efecto Televisa”.

David Faitelson

Y es que conociendo cómo es de polémico David Faitelson, no era de sorprender que hubiera sido uno de los periodistas que señalara ayuda a la Selección Mexicana, como lo ha hecho en incontables ocasiones.

David Faitelson

¿Cómo quedó el partido entre la Selección Mexicana y Honduras?

Este martes 21 de noviembre se disputó el partido entre la Selección Mexicana y Honduras, donde, con polémica incluida, el Tri avanzó por tanda de penales a la Copa América luego de empatar en el marcador global de último minuto.

El partido comenzó muy exigente para la Selección Mexicana debido a que estaban obligados a meter dos goles como mínimo para ir a los tiempos extras y posteriormente a los penaltis.

Luis Chávez abrió el marcador al minuto 43 del primer tiempo con golazo de tiro libre y fue hasta el minuto 90+11 que Edson Álvarez marcó el gol del empate para México, que más tarde calificaría por penaltis.

Selección Mexicana (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

David Faitelson y sus críticas a Jaime Lozano

Cabe recordar, que a pesar que la Selección Mexicana haya pasado a la Copa América ante Honduras, David Faitelson hizo sus criticas a Jaime Lozano lo habían impuesto los jugadores.

Incluso, dijo que Jaime Lozan o era un estratega en formación , al cual le faltaba mucha experiencia y no era lo que el conjunto necesitaba hoy en día.

Es un entrenador impuesto por los futbolistas, inexperto, un entrenador que no tuvo resultados en la Liga MX, ganó una medalla olímpica, sí, un equipo con límite de edad, no tiene la capacidad y para el periodista no es el técnico ideal para la Selección Mexicana.

