David Faitelson está envuelto en una nueva polémica, pero ahora no tiene nada que ver con el futbol mexicano, si no con Vinicius Jr., jugador de la Selección de Brasil.

El periodista de TUDN no se guardó nada contra Vinicius Jr., pues David Faitelson consideró que el delantero del Real Madrid no tuvo la mejor participación en la Copa América 2024.

Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales explotaron contra el ex comentarista de ESPN, ya que terminó por insultar a uno de los mejores futbolistas que hay en la actualidad.

¿Qué le dijo David Faitelson a Vinicius Jr.? Este fue su brutal insulto

David Faitelson explotó contra la Selección de Brasil de Vinicius Jr. por su eliminación de la Copa América 2024 cuando se esperaba más de ellos en el torneo continental.

En el programa del lunes 8 de julio de MVS Deportes, David Faitelson arremetió contra Vinicius Jr. y aseguró que no le funcionan bien las neuronas por sus acciones dentro de la cancha.

“También hay que tomar en cuenta que Brasil no ha tenido una buena Copa América. le ganó bien a Paraguay, pero volvió a sufrir contra Uruguay. Es un equipo que no encuentra la manera de jugar”. dijo el periodista.

“Vinicius Jr. tontamente se hace amonestar en el partido contra Colombia, en una jugada fuera del área cuando él atacaba le pegó a un jugador colombiano. Me parece que a Vinicius Jr. a veces no le funcionan muy bien las neuronas”, agregó.

David Faitelson no solo se fue contra Vinicius Jr., también se peleó contra La Volpe

David Faitelson ha sido tendencia en los últimos días, pues además de tundir con todo a Vinicius Jr., también se peleó con Ricardo La Volpe, sin embargo, El Bigotón le respondió.

“Tú no puedes ni dirigir ni en la puerta de tu casa, ni en el patio te dan a los chicos del barrio porque vas a arruinar a los jugadores”, le dijo Ricardo La Volpe a David Faitelson.

“Dedícate al boxeo, no me hables de futbol, no tienes idea. Te quieres llevar por estadísticas y yo me llevo por otras cosas, cada uno tiene su opinión. Te puedo respetar como periodista, que te vas siempre contra el América”, finalizó.