El caso Dani Alves continúa, incluso después de una primera sentencia, en la que se le dictó 4 años y medio de prisión, además de una indemnización de 150,000 euros para la víctima.

Pero según Carlos Quílez, periodista especializado en el caso, Dani Alves podría salir de prisión esta misma semana.

Aunque esto se sabrá mañana, 19 de marzo, ya que se llevará a cabo la audiencia en Barcelona, en la que se decidirá si el exfutbolista podrá salir de la cárcel o seguirá en la misma.

Recordemos que Dani Alves, fue acusado y encontrado culpable por agresión sexual a una joven en una discoteca, el tribunal 12 de la Audiencia de Barcelona dictó sentencia el 22 de febrero del 2024.

¿Por qué saldría Dani Alves de la prisión?

Después de que Dani Alves supiera su condena, que fue de 4 años y medio en prisión, su abogada, Inés Guardiola, recurrió su sentencia.

Es decir, apeló la decisión del juez. Debido a esto, Dani Alves, podría salir de prisión esta semana.

“En esta vista se verá si la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que el señor Alves, a la espera de lo que diga el Tribunal Superior respecto al recurso, tiene que estar o no tiene que estar en prisión. Y la cosa está 50-50″, comentó el periodista Carlos Quílez.

Esto quiere decir, que Dani Alves podría salir de la cárcel mientras se soluciona completamente el caso, sin embargo, también podría llevarlo a estar más años encerrado, si el juez así lo decide.

Abogada de Dani Alves quiere aprovecha un declaración de la víctima para que liberen a su cliente

Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, siempre se ha mostrado firme con la inocencia de su cliente, es por eso que recurrió a la apelación de la sentencia.

De hecho, ahora quiere la libertad de Dani Alves: “sí, nosotros presentamos recurso, pero mientras tanto, mi cliente tiene que quedar en libertad provisional hasta que se resuelva el recurso”.

Además, Carlos Quílez comentó que una declaración de la víctima no terminó de convencer al tribunal y podría ser la vía de escape de Dani Alves: “la sentencia nos dice que una parte sustancial de lo que dijo la víctima en la fase de instrucción, no se lo acaba de creer el tribunal. Eso del ‘ambiente de terror’ no se lo acaban de creer”.