Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador del Estado de Morelos, dejó claro que si estuviera en sus posiblidades, le gustaría apoyar a la Selección Mexicana.

Y es que, tras caer 2-0 contra Argentina, el Tricolor necesita ganar con una amplia ventaja a Arabia Saudita, además de una serie de combinaciones.

En ese sentido, el ex futbolista comentó que le gustaría tener algunos minutos en el partido contra el cuadro de Arabia, pues podría poner un par de pases de gol.

“Con que me den 15 minutitos para dar un poco de show. Dos pases de gol pongo y me salgo porque me puede dar un infarto a los 50 años”, dijo para Fox Sports.

Por otro lado, lanzó un duro mensaje a los futbolistas, pues los animó a estar pendientes de su rival paraa poder avanzar a la siguiente etapa y no regresar a México tan pronto.

“Está en ellos si se quieren ir ya de vacaciones o si quieren seguir, porque meter delanteros por meterlos no es todo, hay que saber como podemos atacar a Arabia, hay que estar pendientes de los contragolpes porque es un equipo rápido y muy bien trabajado”, agregó.

Cuauhtémoc Blanco habla sobre el posible nuevo técnico de la Selección Mexicana

Por otro lado, Cuauhtémoc Blanco aseguró que el técnico ideal para el Tri podría ser el Turco Mohamed pues si México no pasa a los octavos de final, sería un fracaso marcado en este Mundial de Qatar 2022.

“Les diría que pongan lo que Salcido, ‘Turco’ o yo: dos bien puestotes, vamos para adelante y hay que atacar y defender y se acabó, sino, vamos a agarrar las maletitas y se acabó el Mundial para nosotros. Sería un fracaso fuerte”, agregó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok