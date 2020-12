Claudio Suárez recordó una anécdota en la que Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos se pelearon durante el Mundial de Francia 98.

Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos llevaron una gran relación tanto dentro como fuera de la cancha; no obstante, eso no significó que no tuvieran sus peleas, incluso a golpes, como sucedió en plena concentración del equipo en el Mundial de Francia 1998.

Fue Claudio Suárez quien reveló una anécdota que pocos sabían y que ocurrió previo al decisivo duelo de la Selección Mexicana en contra de su similar de Holanda, en el que Cuauhtémoc y Campos se pelearon a golpes al interior de un autobús.

El 'Emperador' reveló que la causa del conflicto fue un plumón con el que se quedaron luego de firmar un par de autógrafos. Dentro del autobús, comenzaron a bromear entre ellos, pero pronto las risas se convirtieron en mentadas de madre y hasta en algunos golpes.

"Bueno pues Cuauhtémoc y Jorge se quedan con un plumón en la mano. Se suben, y empiezan: ‘A ver te voy a dar tu autógrafo, yo soy tu ídolo y no sé qué’. Y (empiezan a jugar) las espaditas y no sé qué y empiezan en juego, y de repente vemos un ‘chinga tu madre’. ¡Y bam, pum, se prenden a agarrarse a golpes! Todos brincamos, espérense cabrones y no sé qué”, recordó Suárez en entrevista con TUDN.

La actividad de Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos en Francia 1998

No cabe duda de que Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco fueron dos de los jugadores más importantes de aquella Selección Mexicana que tanto ilusionó en el Mundial de Francia 1998.

Los dos jugadores fueron titulares en los cuatro encuentros que jugó el combinado nacional, siendo claves para los resultados del equipo; Campos bajo los tres postes y Blanco con la creación de juego.

Cuauhtémoc anotó un gol, aquél famoso ante Bélgica, y dio una asistencia en el duelo de octavos de final ante Alemania, mientras que el 'Brody' tuvo actuaciones destacadas.