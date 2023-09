La Selección Mexicana no le cierra las puertas a nadie y ante ello jugador de Atlético San Luis piensa naturalizarse para ser tomado en cuenta por Jaime Lozano.

Jaime Lozano le está dando oportunidades a medio mundo en la Selección Mexicana, incluso a jugadores extranjeros que quieren portar la camiseta del tricolor. En ese sentido se dio a conocer que jugador de Atlético San Luis quiere naturalizarse para jugar con el tricolor.

Se trata de Unai Bilbao quien dejó ver su deseo por representar a la Selección Mexicana, por lo que quiere naturalizarse y poder ser tomado en cuenta por el técnico en turno o por la Federación Mexicana de Futbol.

Y esque parece que los naturalizados quieren estar de moda en el combinado nacional, pues a raíz del llamado de Julián Quiñones otros cuantos futbolistas que militane en la Liga MX quieren naturalizarse para jugar con el tricolor.

Tal es el caso de Thiago Volpi, Matheus Doria, y Julio Furch , este último ya no juega en la Liga MX, sin embargo todos ellos mostaron su deseo de querer jugar con la Selección Mexicana.

Unai Bilbao quiere jugar con Selección Mexicana

En entrevista con ESPN, Unai Bilbao dio a conocer que ha iniciado con el proceso de naturalización ya que quiere jugar con la Selección Mexicana.

El defensa del Atlético de San Luis alza la mano para jugar con la Selección Mexicana. Unai Bibao quien tiene tiempo viviendo en México ya cumple con los requisitos que pide la Secretaria de Relaciones Exteriores, por lo que zaguero español ha comenzado con el proceso de natualización.

“Si, honestamente sí (jugar en Selección Mexicana). Al final estoy muy orgulloso de lo que México representa para mí. Cuando voy a Bilbao soy el primero en decir lo que este país me ha dado; me ha dado todo a nivel deportivo y personal. Me ha dado una esposa, una niña, y por supuesto es algo que haría con mucho orgullo” indicó Bilbao.

El defensa del Atlético de San Luis indicó que está siendo asesorado por un bufet de abogados, quienes le están ayudando con el tema. Además el jugador señaló que está cerca de presentar el examen para poder obtener la naturalización.

“Estoy en proceso de hacer el examen, porque desde el momento en el que pasaron los años, yo ya viviendo acá en México y por mi familia, no lo dudé. Es una nacionalidad que quiero que me represente y representar en el deporte en el que estoy” agregó Bilbao.

Unai Bilbao pide confianza para la Selección Mexicana

Unai Bilbao pide a la afición mexicana confiar en la Selección Mexicana en este nuevo proceso encabezado por Jaime Lozano, de cara al Mundial del 2026.

“Tengo confianza en los jugadores, hay mucho talento, gente joven que tiene nivel para afrontar ese mundial para México y creo que hay con qué hacerlo. La afición mexicana tiene que confiar en Jaime, de aquí en unos años, México puede dar de que hablar y por supuesto hay que confiar en ello” finalizó Bilbao.

