El 16 de junio del 2018, en el primer partido del grupo F de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, la Selección Mexicana vencía a Alemania que llegaba como campeona del mundo, por 1-0… Pero de ese equipo Tricolor, ya pocos jugadores sobreviven.

Fue en el estadio Luzhniki, ubicado en Moscú, donde se realizó ese duelo tan trascendental para el equipo que en ese entonces dirigía el colombiano Juan Carlos Osorio, que tenía la obligación de comenzar con el pie derecho la competición.

Cuando se realizó el sorteo del Mundial del 2018, un año antes en Moscú, todos daban a la Selección Mexicana como un equipo fácil para el cuadro alemán, que llegaba como uno de los favoritos no sólo para ganar el partido, sino para llevarse la Copa del Mundo. Al final, ya se sabe, no fue así.

México y Alemania, compartían el Grupo F junto con Corea del Sur y Suecia. Con gol del Chucky Lozano , la Selección Mexicana vencía 1-0 a Alemania en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Era la primera vez que el Tricolor vencía al cuadro teutón en la historia. Y ha sido la única hasta el momento.

En los dos pasados enfrentamientos entre México y Alemania en un Mundial, el triunfo había sido para los europeos: En Argentina 1978, en fase de grupos, los alemanes ganaron 6-0. En Francia 98, en octavos de final, volvieron a triunfar por 1-2.

Memo Ochoa (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

De aquel equipo, ¿quién sobrevive en la Selección Mexicana?

Portero: Memo Ochoa sigue custodiando la cabaña nacional.

Defensa: Carlos Salcedo, ya no está en la Selección por indisciplina. Ahora juega en Cruz Azul. Hugo Ayala está retirado. Héctor Moreno ya no es convocado y Jesús Gallardo es titular en el once de Jaime Lozano.

Mediocampo: Andrés Guardado sigue jugando pero se ha retirado de la Selección. Héctor Herrera juega en la MLS y quiere seguir siendo llamado. Miguel Layún acaba de anunciar que está apunto de retirarse.

Delantera: Carlos Vela decidió no volver a ser llamado a la Selección al terminar el Mundial del 2018. Chicharito Hernández no es convocado desde el 2019 por indisciplin a. Chucky Lozano, sigue vigente en el Tricolor.

Cambios: Rafael Márquez, retirado, es actualmente el entrenador del Barcelona “B”. Raúl Jiménez juega en el Fulham y el titular en la Selección Mexicana. Edson Álvarez. Actual referente del equipo nacional.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana, que viene de derrotar 2-0 a Ghana en juego amistoso celebrado en Charlotte, jugará este martes a Alemania en Filadelfia.

Los teutones, que se preparan para la Eurocopa que se celebrará en su país, derrotaron hace unos días a los Estados Unidos.

