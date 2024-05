Saúl Canelo Álvarez vuelve al ring este fin de semana para enfrentarse a Jaime Munguía en una de los combates que promete ser de los mejores del año.

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía es una de las batallas más esperadas, pues durante mucho tiempo se le pidió al pugilista de Jalisco tener este combate.

Debido a la gran relevancia que ha tomado el boxeador mexicano en los últimos años, muchas personas desean conocer el grado de estudios que tiene.

Muchos deportistas logran combinar sus actividades con la escuela, sin embargo, la gran mayoría tiene que abandonar sus estudios para dedicarse de lleno a su vida como atletas de alto rendimiento.

¿Qué estudió el Canelo Álvarez?

Saúl Canelo Álvarez inició muy joven su carrera en el mundo del boxeo, pues comenzó a entrenar cuando cursaba sus estudios de secundaria en su natal Jalisco.

Sin embargo, el entrenamiento fue tan demandante que Saúl Canelo Álvarez tomó la decisión de abandonar sus estudios de secundaria para enfocarse de lleno a su vida como boxeador profesional.

“Yo quiero ser billonario. Eso es lo que quiero ser, billonario en los negocios. Yo no estudié, no tengo estudios. Vengo de muy abajo, pero me gusta aprender. Me gusta saber muchas cosas”, dijo en entrevista con Graham Bensinger.

Canelo Álvarez. (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿A qué hora es y dónde ver la pelea del Canelo Álvarez?

Saúl Canelo Álvarez enfrentará a Jaime Munguía este sábado 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

La pelea de Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía iniciará a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver a través de ESPN, Canal 5, Azteca Uno, Azteca Siete, ADN 40, A más y DAZN.