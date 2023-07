El Tuca Ferretti y Cruz Azul amarraron su pase a la siguiente ronda de la Leagues Cup este sábado 29 de julio, tras derrotar al Atlanta United en tanda de penales.

Pero eso no fue todo, ya que el Tuca Ferretti sorprendió a todos los presentes en la conferencia de prensa pospartido del duelo entre Cruz Azul y el Atlanta United, hablando perfectamente inglés.

El técnico de La Máquina llegó con una sonrisa de oreja a oreja presumiendo su nivel de inglés hablando con los periodistas en la sala del Mercedes-Benz Stadium.

Las palabras del estratega brasileño de la Liga MX no tardaron en volverse virales a través de un video compartido por las redes sociales que ha provocado la risa de los fans del conjunto celeste.

La victoria de los de La Noria llegó como bálsamo para todos los involucrados en el proyecto del equipo, sobre todo después de varias semanas sumergidos en pésimos resultados.

Cruz Azul: Tuca Ferretti no piensa en su despido de La Máquina tras avanzar en la Leagues Cup

El Tuca Ferretti sabe que las cosas con Cruz Azul no han salido como lo planeado, por ello y tras avanzar en la Leagues Cup, no se detiene a pensar en la posibilidad de ser despedido.

El estratega de La Máquina habló en conferencia de prensa sobre el resultado de esta noche ante el Atlanta United y cómo la presión a su alrededor no le ha provocado “insomnio”.

“ La presión siempre existirá , pero lo que no puede pasar es que te paralice. Si alguien no puede soportarla, no podrá hacer algo importante en esta vida”, explicó el técnico de los de la Liga MX.

“Creo que el primer tiempo fue muy parejo y en el segundo ellos fueron mejores. El futbol es injusto . Nosotros supimos aguantar. Como sea, logramos el pase, pero tenemos que seguir mejorando, definitivamente”, sentenció.

Cruz Azul ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final de la Leagues Cup

Cruz Azul ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, luego de vencer en la última jornada de la fase de grupos al Atlanta United en tanda de penales.

El Charlotte FC será el próximo desafío a superar de la oncena de La Noria, tras dejar en el terreno de juego al Club Necaxa y afianzarse con el liderato de su grupo.

