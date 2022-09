Jaime Ordiales ha sido criticado y señalado en los últimos días. Acusa una campaña en su contra.

Sobre todo de Cruz Azul, equipo en donde fungía como director deportivo hace unos meses.

Jaime Ordiales, ahora director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, asegura que hay una campaña en su contra para tratar de desprestigiarlo.

En los últimos días, han existido declaraciones de Pablo Aguilar y José de Jesús Corona , puntales en el más reciente título cementero, señalándolo como una mala persona, un mal dirigente y que de alguna manera los afectó.

Pablo Aguilar se fue de Cruz Azul tachándolo de una persona falsa.

Jesús Corona agradeció a Yon de Luisa, por llevárselo de La Noria.

Jaime Ordiales se defiende de estas acusaciones.

Jaime Ordiales se dice víctima

Jaime Ordiales asegura que hay una campaña en su contra, tratando de desprestigiarlo.

En declaraciones para ESPN, el hoy director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, dijo que hay gente que quiere perjudicarlo.

“Alguien está tratando de armar una campaña de desprestigio , no sé por qué, pero de buenas a primeras quieren hacerme quedar mal”, comentó el exfutbolista.

Cuando Jaime Ordiales regresó a Cruz Azul, después de la “renuncia” de Álvaro Dávila, se destaparon todas las diferencias que había con el cuerpo técnico comandado por Juan Reynoso y los jugadores.

Ahora que se fue a la Federación Mexicana de Futbol, las rencillas han salido a tope.

“Quizá me equivoqué al no haber renovado a Pablo (Aguilar), quizá debió quedarse un año más, pero bueno, me equivoqué y ya”, confesó en la entrevista.

José de Jesús Corona. (Christian Chavez / Christian Chavez)

Jaime Ordiales desmarca de la crisis de Cruz Azul

Jaime Ordiales es culpado de la crisis que se vive en el Cruz Azul, siendo responsable de haber contratado a Diego Aguirre y los refuerzos recientemente llegados.

“Sí, yo traje al entrenador y a los jugadores… Pero yo no juego ni dirijo. También fui campeón y superlíder, con un técnico y otro. También habría que recordar eso”, enfatizó Jaime Ordiales.

La gestión de Jaime Ordiales en Cruz Azul abarcó la estancia de Robert Dante Siboldi y también la de Juan Reynoso.

Se desmarcó de la goleada histórica del 7-0 sufrida ante el archirrival el Club América . “No estuve en lo de la goleada, estoy fuera desde agosto, no he estado en los cuatro juegos que perdieron de forma seguida.

Y agregó: “Yo tomé decisiones por el bien del equipo, no pensado en hacerle mal”.

