El Arcahaie FC de Haití logró frenar la histórica racha de victorias consecutivas del Cruz Azul.

México.- El Cruz Azul Futbol Club, líder absoluto de la Liga MX, no pudo pasar del empate ante el muy modesto equipo haitiano Arcahaie FC , al cual enfrentó en la Ida de los octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones.

Es por ello que las críticas no tardaron en llegarle al Cruz Azul, que vale decir utilizó un equipo plagado de suplentes , pero ello tampoco es justificación, pues la diferencia de nóminas es abismal en relación a la del Arcahaie FC, equipo que ni siquiera pudo jugar de local debido a las pésimas condiciones de su estadio.

Uno de los más críticos con el Cruz Azul Futbol Club fue José Ramón Fernández , quien afirmó que el equipo de Juan Reynoso dejó una mala imagen en la Concacaf Liga de Campeones debido a que sólo tuvo una llegada de gol.

“Me da la impresión de que Juan Reynoso dejó en México a lo mejor que tiene, a sus jugadores titulares. Mandó a los que generalmente están en la banca o que no son tomados en cuenta. El Arcahaei se paró muy bien, pelearon todas las pelotas… no pasó nada con Cruz Azul, solo una jugada de peligro” José Ramón Fernández

Arcahaie FC frena histórico paso del Cruz Azul Futbol Club

Otro de los que su sumó a las críticas fue Roberto Gómez Junco , quien en el mismo programa de ESPN catalogó la actuación del Cruz Azul Futbol Club como lamentable, ya que, señaló, algunos elementos del Arcahaie FC no son futbolistas profesionales como tal.

“Los que hoy jugaron están cotidianamente en competencia, no cualquiera está en Cruz Azul, que tiene un plantel poderoso y rico. Estos suplentes entrenan diario con los mejores… a mí me parece lamentable la actuación, muy pocas llegadas, muy pobre futbol. Es cierto que el rival fue ordenado… pero no sé cuántos sean profesionales” Roberto Gómez Junco

Cruz Azul Nelson Pulido / Mexsport

Cabe señalar que el Arcahaie FC logró frenar el histórico paso del Cruz Azul , que apenas el fin de semana pasado consiguió su undécima victoria consecutiva en la Liga MX, hecho que le permitió superar el registro que consiguió la mítica Máquina de los 80.

El partido de vuelta de esta serie de octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones se jugará el próximo 13 de abril en la cancha del Estadio Azteca, donde se espera que el Cruz Azul Futbol Club le propine una goleada al Arcahaie FC.