Cruz Azul tuvo un mal torneo de Apertura 2022, poco son los que se salvan a pesar de que al final se recompuso el camino y se clasificó al repechaje y se llegó hasta cuartos de final .

Uno de los jugadores que más decepcionó en el equipo de Cruz Azul, fue el chileno Iván Morales, que poco o nada aportó al equipo.

El atacante es uno de los abocados a salir del cuadro cementero, pero este se niega a irse a pesar de tener mala relación con la plantilla y no rendir en la cancha lo que se suponía debería rendir.

Iván Morales llegó a Cruz Azul para el Clausura 2022. Y no ha rendido.

Ha jugado 19 juegos y sólo ha marcado un gol.

Iván Morales se quiere quedar en Cruz Azul

El delantero chileno Iván Morales, quiere quedarse en el Cruz Azul a pesar de que no ha entregado los resultados prometidos.

El andino ha sido una decepción para el equipo y sólo ha provocado problemas con el plantel, ya que se recuerda cuando tuvo un problema en plena cancha con el capitán José de Jesús Corona, quien le recriminó el no querer agradecerle al público, debido a que no jugó.

En entrevista concedida a la radio chilena, Iván Morales de 23 años, aseguró que cumplirá su contrato con los cementeros, que es por tres años más.

“Ha sido un proceso difícil en México, pero de mucho aprendizaje. Lógicamente me hubiese gustado jugar mucho más, pero tengo 3 años de contrato con Cruz Azul y quiero pelear mi opción en el equipo”, comentó el atacante.

Aseguró que su pelea con José de Jesús Corona , no ha influido para no estar sobre el terreno de juego: “Mi discusión con el capitán no influyó en mi participación en Cruz Azul. Fue sólo un problema en la cancha, que luego se conversó y listo. Nadie me dijo que no jugaría por culpa de ese tema”.

José de Jesús Corona y su pelea con Iván Morales (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Los extranjeros en Cruz Azul

Cruz Azul, quien ha confirmado como director técnico a Raúl Gutiérrez para el próximo torneo, tiene a estos extranjeros en su plantilla , por el momento.

Los paraguayos Juan Escobar y Ángel Romero.

Los argentinos Carlos Rotondi y Ramiro Funes Mori.

El peruano Luis Abram.

Los uruguayo Ignacio Rivero, Gonzalo Carneiro y Cristian Tabó.

El ecuatoriano Michael Estrada.

El chileno Iván Morales.

