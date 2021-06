México.- Cristiano Ronaldo causó revuelo por retirar un par de botellas de Coca-Cola para sustituirlas por agua en plena conferencia de prensa de la UEFA Euro 2021.

Sin embargo, Cristiano Ronaldo antes consumía Coca-Cola, incluso en el desayuno , según el testimonio del exjugador Jan Aage Fjortoft.

Y es que Jan Aage Fjortoft aseguró que un día CR7 se presentó a desayunar con refresco en mano previo a un entrenamiento del Manchester United.

Tal hecho provocó que Ryan Giggs, leyenda del Manchester United, reprendiera severamente al entonces prometedor jugador portugués.

Es probable que el regaño de Ryan Giggs relatado por Jan Aage Fjortoft en 2016 le haya servido a Cristiano Ronaldo para cambiar de hábitos.

Inclusive ahora el crack portugués insta a su hijo Cristiano Júnior a que no beba Coca-Cola; no obstante, comprende que a veces consuma esta clase de refrescos.

“Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe Fanta y Coca-Cola y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”

Cristiano Ronaldo