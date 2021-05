México.- Un enigmático mensaje publicado por Cristiano Ronaldo en Instagram ha hecho pensar a sus seguidores que saldrá de la Juventus, conjunto con el cual le resta un año de contrato .

Fue una frase en particular la que puso a temblar a los fans de Cristiano Ronaldo y de la Juventus. Y es que el astro portugués escribió: “ Gracias a todos los que formaron parte de este viaje ”.

Asimismo, CR7 afirmó que ha logrado lo que se propuso cuando fichó con La Vieja Señora, ya que ganó la Serie A, la Supercopa y la Copa Italia. Además, se consolidó como el máximo goleador de la presente temporada.

La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero

Cristiano Ronaldo