El delantero mexicano, Chicharito Hernández, ha regresado a los entrenamientos con el Club Chivas, sin embargo, su presencia en el próximo Clásico Tapatío de la Liga MX frente al Atlas permanece en duda.

Chicharito Hernández se reintegró al Club Chivas y participó en las sesiones de entrenamiento junto a sus compañeros, aunque con una protección especial en su pierna izquierda debido a una lesión muscular en el aductor que lo mantuvo fuera de acción en los encuentros contra Club Pachuca y Club Querétaro.

A medida que se acerca el Clásico Tapatío, la incertidumbre sobre la participación de Chicharito Hernández persiste, dejando decisiones importantes en manos del director técnico Fernando Gago. La condición física del delantero será clave para determinar su inclusión en la convocatoria para el enfrentamiento contra el Atlas, un partido de gran relevancia en el calendario del Club Chivas y con un significado especial para los aficionados.

El retorno de Hernández a los entrenamientos representa un paso positivo en su proceso de recuperación, pero el cuerpo técnico y el jugador mismo deben evaluar con cautela su estado físico y su capacidad para afrontar el Clásico Tapatío en plenas condiciones.

¿Cómo le ha ido a Chivas sin Chicharito Hernández?

Desde su regreso al Club Chivas, Chicharito Hernández ha tenido una participación limitada en el equipo, disputando solo 5 partidos, de los cuales ha comenzado como titular en 3 ocasiones. Sin embargo, durante estos encuentros en los que el delantero mexicano ha estado en el campo, el equipo ha logrado ganar únicamente en dos ocasiones.

Por otro lado, es interesante observar que el Club Chivas ha obtenido un mejor desempeño en general cuando no cuenta con la presencia de Chicharito Hernández. Durante el mismo período, el equipo ha logrado la victoria en 7 partidos en los que Hernández no ha estado disponible o no ha jugado.

La llegada de Chicharito Hernández al equipo fue recibida con entusiasmo por parte de los aficionados, quienes esperaban que su experiencia y calidad en el área contribuyeran significativamente al desempeño del Club Chivas. Sin embargo, los números muestran una realidad contrastante, donde la efectividad y los resultados del equipo no necesariamente han mejorado de manera consistente con la presencia de Chicharito en el terreno de juego.

La situación plantea un dilema para el cuerpo técnico del Club Chivas, quienes deben analizar cuidadosamente el impacto de Chicharito Hernández en el equipo. Aunque es un jugador con experiencia y renombre, los números sugieren que su retorno no ha coincidido con una mejora significativa en los resultados del equipo.

¿Cuándo será el próximo partido de Chicharito Hernández y Chivas?

En la última jornada de la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX, Chicharito Hernández y Club Chivas se mediarán ante Atlas FC en una nueva edición del Clásico Tapatío.

Este partido será crucial para el Club Chivas, ya que de este dependerá su posición en la tabla y si clasifica de forma directa a la liguilla o si se queda en puestos de play in. Es por ello que recuperar al Chicharito Hernández sería una gran noticia para el cuerpo técnico y los aficionados.