Los aficionados de las Chivas sentían que el equipo la iba a ‘pechear’ otra vez en la Leagues Cup, pero aunque no ganaron el juego, no perdieron, ya que el Piojo Alvarado logró el empate 1-1 ante el San Jose Earthquakes, ya en penales no lograron sumar el punto extra.

Chivas tuvo una desastrosa participación en el primer partido de la Leagues Cup ya que el San Jose Earthquakes, ex de su jugador Cade Cowell, hizo lo mínimo para poner contra las cuerdas al Rebaño Sagrado, pero el Piojo Alvarado logró salvar el orgullo en tiempo regular, y en penales se convirtió en villano al fallar su disparo.

Los Rojiblancos tuvieron un debut para el olvido, pues se presentaron al primer juego de la Fase de Grupos sin su máxima estrella, ya que el Chicharito Hernández se habría cansado de hacer ‘lives’ en redes sociales, y no fue convocado para el juego de la Leagues Cup.

La ausencia del Chicharito Hernández pesó, y confirmó el mal momento con el que el Rebaño Sagrado viajó a los Estados Unidos, pues tuvieron muchos contratiempos para llegar al Levi ‘s Stadium, algo que pudo mermar su rendimiento.

Piojo Alvarado mete agónico gol para el empate ante el San Jose Earthquakes y después se vuelve el villano

El Piojo Alvarado se había convertido en el héroe de las Chivas en el debut del equipo en la Leagues Cup luego de meter un riflazo dentro del área en el último suspiro del encuentro y darle el empate al equipo ante el San Jose Earthquakes.

Golazo del 'Piojo' Alvarado para mandar el partido a penaltis ⚽



A️sí empataron las @chivas 🐐 pic.twitter.com/KJndR5HRRj — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 28, 2024

El Piojo Alvarado no empezó el encuentro ante el San Jose Earthquakes, ya que Fernango Gago decidió mantenerlo en la banca para utilizarlo como revulsivo en el partido, algo que le funcionó pues fue el artífice de mandar el partido a los penaltis.

El juego terminó empatado 1-1, pero en la Leagues Cup no puede haber empates, por lo que el juego se fue a la tanda de penales para decidir a un victorioso, en esa instancia, el San Jose Earthquakes logró imponer condiciones ante Chivas.

El San Jose Earthquakes logró ganar la tanda de penales, y consiguió llevarse un punto extra por haber ganado en esta instancia, mientras que el empate en el tiempo regular le sirvió a Chivas para sumar un punto en su debut en la Leagues Cup.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas en la Leagues Cup?

Chivas no pudo ganar en su debut en la Leagues Cup, por lo que se jugará la clasificación a la siguiente ronda cuando se mida al LA Galaxy el próximo domingo 4 de agosto del 2024.

LA Galaxy primero se medirán al San Jose Earthquakes, y en el último partido del Grupo B se enfrentará a las Chivas en un juego que probablemente decidirá al equipo que pase a la siguiente fase en la Leagues Cup.

Partido: Chivas vs LA Galaxy

Fecha: Domingo 4 de agosto del 2024

Horario: 20:30 hrs (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: Apple TV