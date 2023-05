Henry Martín se ha hecho blanco de críticas por sus polémicos festejos al celebrar gol; una vez emuló a Cuauhtémoc Blanco en un Clásico Nacional y tuvo que pedir disculpas después.

Y es que, el actual campeón de goleo, Henry Martín, podría celebrar de nueva cuenta con algo polémico en el Clásico Nacional.

El Club América y el Club Chivas se enfrentarán en un emocionante partido y el futbolista tiene claro que las emociones estarán a flor de piel.

“Estaría bien, así los van echando, y a lo mejor pueden parar el partido porque los van a expulsar. Si me quieren patear o hacer algo está perfecto, así es el futbol. Creo que esto es de inteligencia, no creo que suceda, pero si sucede, mejor para nosotros”, dijo.

No obstante, Henry Martín no mencionó si celebrará de manera polémica o no, pues para él no es importante eso ahora, sino lo que suceda en la cancha.

“De por sí el Clásico ya viste, entonces más allá de los festejos y otras cosas lo que te resalta es el Clásico Nacional, es de lo que hay que hablar, lo que se va a jugar y pelear dentro de la cancha es lo más importante”, aseguró en zona mixta.

Henry Martín (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Henry Martín en el Club América

Henry Martín está viviendo uno de sus mejores momentos con el Club América y ya se convirtió en campeón de goleo, tras marcar 14 goles en la temporada.

El futbolista azulcrema terminó con la sequía de goleadores mexicanos y después de 4 años consiguió el título.

El Club Aérica culminó la jornada regular de la siguiente manera:

Posición: 2°

Puntos: 34

Goles a favor: 36

Goles en contra: 21

Diferencia de goles: 15

Clásico Nacional en semifinales

Jueves 18 de mayo- 20:10 horas tiempo del centro de México- Club Chivas vs Club América

Domingo 21 de mayo- 20:00 horas tiempo del centro de México- Club América vs Club Chivas

