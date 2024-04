Todas las invitaciones a la siguiente etapa del futbol mexicano se han entregado; sólo resta saber quién será el último equipo en clasificar directo a la Liguilla y cómo se jugarán los partidos de Play In en el Clausura 2024 de la Liga MX.

Club América, Cruz Azul, Club Toluca, Club Tigres y Chivas ya tienen su boleto sellado a la Liguilla del Clausura 2024. En juego está sólo un boleto más, que por el momento le pertenece a Rayados de Monterrey, pero las posiciones podrían moverse si Necaxa vence, justamente, a los regios en el cierre de la Jornada 17.

Club Pachuca le abrió la puerta a Chivas, pues sólo sumaron un punto ante el FC Mazatlán. Los dirigidos por Fernando Gago no desaprovecharon la oportunidad y vencieron al Atlas en el Clásico Tapatío, triunfo que los mandó directo a la Liguilla.

Mientras que Club León perdió la oportunidad de clasificar a la fase final del Clausura 2024; el empate ante FC Juárez los dejó en 24 unidades, igual que los Gallos del Querétaro, pero con una menor diferencia de goles.

¿Qué equipos jugarán el Play In y la Liguilla de la Liga MX?

América, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Chivas, Monterrey, Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro siguen en competencia por el título de la Liga MX. Cinco tienen su boleto asegurado a Liguilla directa; dos tienen posibilidades de ocupar una posición.

Con el triunfo ante Atlas, Chivas libró el Play In, se convirtió en el quinto clasificado de firma directa a Liguilla y ahora sólo le resta esperar a su rival en los Cuartos de Final; al momento es Club Tigres, pero Rayados tiene la última palabra.

El duelo entre Rayados vs Necaxa arrojará los últimos movimientos en la tabla de posiciones del Clausura 2024 de la Liga MX. Los regios pueden escalar hasta el cuarto lugar o caer al séptimo, mientras que Necaxa puede llegar hasta el peldaño 6 o mantenerse en el 9.

Pumas y Querétaro se enfrentaron en la última jornada y el empate dejó a los Felinos sin oportunidades de clasificar directo a la Liguilla.

Tabla de posiciones de la Liga MX:

América | 35 puntos | Liguilla Cruz Azul | 33 puntos | Liguilla Toluca | 32 puntos | Liguilla Tigres | 31 puntos | Liguilla Chivas | 31 puntos | Play In Monterrey | 29 puntos | Liguilla Pachuca | 29 puntos | Liguilla Pumas | 27 puntos | Play In Necaxa | 27 puntos | Play In Querétaro | 24 puntos | Play In

¿Cómo se jugaría el Play In y la Liguilla de la Liga MX, al momento?

Si las posiciones no se mueven más, Club América, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Chivas y Monterrey clasificarían directo a la Liguilla, mientras que Pachuca enfrentaría a Club Pumas, en uno de los duelos más atractivos del Play In y el que arrojaría el primer boleto por esa vía a los cuartos de final.

En la otra llave del Play In se enfrentarían Club Necaxa vs Club Querétaro. El ganador se mediría al perdedor del partido entre Pachuca y Pumas por el segundo boleto por la vía del Play In.

América enfrentará al segundo clasificado por la vía del Play In, mientras que Cruz Azul se mediría a Pachuca o Pumas, bajo este ejercicio.