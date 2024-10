Han pasado casi cuatro años desde que Víctor “Pocho” Guzmán resultó positivo a la prueba de doping, misma que había impedido su llegada a Chivas en 2020 y de la que ahora reveló detalles.

Víctor “Pocho” Guzmán llegó por primera vez a Chivas como refuerzo del equipo en el 2020, pero el fichaje se canceló por un dopaje positivo, situación que recientemente revivió el jugador.

Tras este positivo en la prueba doping, algunos rumores afirmaban que se había tratado del consumo de sustancias alcaloides, en donde incluso llegaron a decir que fue por cocaína.

Pero ahora el futbolista rojiblanco revivió el tema y en el podcast de Ramón Morales reveló que fue lo que pasó en esa ocasión, cómo vivió toda la situación y aclaró que no fue por cocaína, sino por otro problema.

Víctor “Pocho” Guzmán habla sobre la sustancia que provocó su doping

Víctor “Pocho” Guzmán volvió a ser noticia en las últimas horas porque recientemente habló sobre el positivo que tuvo en una prueba de dopaje, mismo que tiró su fichaje con Chivas en 2020.

Reportes indicaron que fue cocaína y metanfetamina la sustancia que había consumido el Pocho Guzmán, pero el propio jugador desmintió eso en el podcast de Ramón Morales.

“Vienen y me dicen: hace seis meses te salió un dopaje positivo, pero yo dije cómo, si esos resultados salen seguiditos, tuve controles de dopaje 15 y 22 días antes y un mes después. No comí por tres días, le daba vueltas al cuarto porque yo era inocente” contó el ahora jugador del Rebaño Sagrado.

Víctor “Pocho” Guzmán sigue siendo tachado por la gente como drogadicto

Luego de haber aclarado que su positivo en dopaje no fue por haber consumido alguna droga, Víctor “Pocho” Guzmán expresó que ese tema se tergiversó bastante al grado de que la gente lo sigue tachando.

“Ahorita la gente me ve y me dice mariguana y cocaína, pero no saben ni la sustancia que te sale en el control de dopaje”, expresó el Pocho Guzmán.

El futbolista del Guadalajara contó que para salir de ese problema presentó todas las pruebas necesarias para confirmar que era inocente: “Yo presenté pruebas, conversaciones, todo. La gente no sabe pero incluso por ponerte un medicamento en las uñas como el Cubo Torres, te sale un dopaje positivo. Para la tos, para dormir, para la abuelita, ¡Para que te crezca el cabello y te sale positivo al dopaje!”.