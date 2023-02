Durante varios años se ha dicho que Christian Bragarnik, el famoso promotor argentino que maneja el futbol argentino y a varios jugadores que militan en la Liga MX, está muy involucrado en el Club Tijuana.

Se ha dicho que su empresa Score Futbol, es la que lleva la mayoría de los futbolistas que son firmados por los Xolos.

Pero el presidente del club fronterizo, Jorgealberto Hank, ha asegurado que no sólo trabajan con Bragarnik, sino hasta con tres o cinco promotores.

Que Christian Bragarnik no controla al Club Tijuana

Jorgealberto Hank, presidente del Club Tijuana, aseguró que no trabaja con un solo promotor como Christian Bragarnik, sino con tres o cinco.

En la presentación de Miguel Herrera como técnico de los Xolos, Hank Insunza quiso explicar cómo es su relación con las empresas que representan futbolistas.

“Muchos de ustedes hablan de tres empresas con las que trabajamos. Muchas veces dicen de una, si investigan más hablaremos de cinco o seis. Si quieren preguntar un poco más, se los digo y sin ningún problema hablamos”, contestó en forma retadora el directivo.

Y fue más allá: “Si hemos traído jugadores de varias empresas, es porque nos ha ido bien. Nosotros primero buscamos el jugador y después vemos quién lo representa. Habrá ocasión de que lleguen de un lado y después de otro lado. Cada seis meses esto se renueva”.

Miguel Herrera lo defiende

Miguel Herrera se metió a defender a su nuevo “patrón”, Jorge Alberto Hank, al explicar cómo se contrata a jugadores.

“En el futbol mundial no existe un jugador que no tenga equipo. Buscan al jugador y después tratas con el representante, para tratar el sueldo, no el costo, eso es con el club. Si es libre negocias con el jugador”, mencionó el ahora técnico del Club Tijuana.

Además agregó, “un dueño no va a poner en riesgo su negocio… ¿O tienes socios?”, le preguntó a Hank Insunza… “A lo mejor ya la cagué… Es dueño único, pone su patrimonio, no lo va a arriesgar”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok